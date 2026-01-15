Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи ўтган ҳафтага нисбатан ошди, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 15 январь ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 76 030,80 тенгега баҳоланган.
Эслатиб ўтамиз, 8 январда Қозоғистонда бир грамм олтиннинг нархи 73 528,47 тенгега етди.
Аввалроқ йил бошидан бери олтин тахминан олти фоизга ошганлиги ҳақида хабар берилган эди. 12 январда бир троя унция олтиннинг нархи деярли 4600 долларга кўтарилди.
2025 йилда бу металл энг кўп талаб қилинадиган активлардан бирига айланди: унинг нархи 65 фоизга ошди - бу 1979 йилдан бери энг кучли ўсиш.
Трейдерлар қимматбаҳо металларнинг ўсишини асосан Эрон атрофидаги вазият ва инвесторларнинг АҚШ Федерал резервининг мустақиллигига шубҳалари ортиши билан боғлайдилар.