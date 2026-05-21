Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қимматбаҳо металл нархи сўнгги кунлардаги ўсишдан кейин пасайди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
ҚР Миллий банки маълумотларига кўра, 21 май куни эрталаб Қозоғистонда бир грамм олтиннинг нархи 68 900,15 тенгени ташкил этган.
Бир ҳафта олдин олтиннинг нархи бир грамм учун 71 481,36 тенгени ташкил этган эди.
Шундай қилиб, қимматбаҳо металнинг нархи ҳафта давомида 2 581,21 тенгега пасайди.
World Gold Council ҳисоботига кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида жаҳон миқёсида олтинга бўлган талаб йиллик ҳисобда 2 фоизга ошиб, 1 231 тоннани ташкил этган. Нарҳларнинг кескин ўсиши фонида чораклик талабнинг умумий қиймати рекорд даражага — 193 млрд АҚШ долларига етган.
Ўсишнинг асосий ҳаракатлантирувчи омили олтин қуймалар ва тангаларга бўлган инвестициялар бўлди. Бу сегментдаги талаб 42 фоизга ошиб, 474 тоннани ташкил этди ва бу кузатувлар тарихидаги иккинчи энг юқори чораклик кўрсаткич бўлди. Энг катта фаолликни Осиё инвесторлари намоён қилди.
Шу билан бирга, олтиндан ясалган заргарлик буюмларига бўлган талаб металл нархларининг рекорд даражада юқори бўлгани сабабли 23 фоизга камайди. Бир вақтнинг ўзида марказий банклар олтин захираларини фаол равишда оширишда давом этиб, чорак давомида 244 тонна олтин харид қилди.