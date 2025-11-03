10:36, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автомобиль газининг нархлари
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform.
3 ноябрь ҳолатига кўра, нархлар диапазони қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 237 тенге/л
- Алмати: 237-241 тенге/л
- Чимкент: 221-225 тенге/л
АИ-95
- Астана: 281-305 тенге/л
- Алмати: 291-307 тенге/л
- Чимкент: 276-284 тенге/л
АИ-98
- Астана: 311-355 тенге/л
- Алмати: 321-370 тенге/л
- Чимкент: 303-349 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 325-333 тенге/л
- Алмати: 330-337 тенге/л
- Чимкент: 325-333 тенге/л
Газ
- Астана: 112 тенге/л
- Алмати: 112 тенге/л
- Чимкент: 102 тенге/л
3 ноябрь ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.