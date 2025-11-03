OZ
    Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автомобиль газининг нархлари

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform.

    ёқилғи
    Фото: Kazinform

    3 ноябрь ҳолатига кўра, нархлар диапазони қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 237 тенге/л
    • Алмати: 237-241 тенге/л
    • Чимкент: 221-225 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 281-305 тенге/л
    • Алмати: 291-307 тенге/л
    • Чимкент: 276-284 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 311-355 тенге/л
    • Алмати: 321-370 тенге/л
    • Чимкент: 303-349 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 325-333 тенге/л
    • Алмати: 330-337 тенге/л
    • Чимкент: 325-333 тенге/л

    Газ

    • Астана: 112 тенге/л
    • Алмати: 112 тенге/л
    • Чимкент: 102 тенге/л

    3 ноябрь ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.

