    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари қандай

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи унинг сифати ва ҳудудга қараб ўзгаради.

    Фото: Kazinform / Freepik

    25 май ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 238-239 тенге/л
    • Алмати: 238-241 тенге/л
    • Чимкент: 224-227 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 312-315 тенге/л
    • Алмати: 320-322 тенге/л
    • Чимкент: 303-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 355-357 тенге/л
    • Алмати: 360-375 тенге/л
    • Чимкент: 345-350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 329 тенге/л
    • Алмати: 330-337 тенге/л
    • Чимкент: 332-335 тенге/л

    Газ

    • Астана: 112 тенге/л
    • Алмати: 112 тенге/л
    • Чимкент: 102 тенге/л

    Эслатиб ўтамиз, 25 майда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф