Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform.
7 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар қуйидагича:
АИ-92
Астана: 247 тенге/л
Алмати: 245-249 тенге/л
Чимкент: 230-235 тенге/л
АИ-95
Астана: 315-319 тенге/л
Алмати: 320-327 тенге/л
Чимкент: 304-306 тенге/л
АИ-98
Астана: 355-365 тенге/л
Алмати: 360-380 тенге/л
Чимкент: 345-350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 335-337 тенге/л
Алмати: 343-345 тг/л
Чимкент: 335-343 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алмати: 112 тг/л
Чимкент: 102 тг/л