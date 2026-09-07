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    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform.

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    7 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 247 тенге/л

    Алмати: 245-249 тенге/л

    Чимкент: 230-235 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 315-319 тенге/л

    Алмати: 320-327 тенге/л

    Чимкент: 304-306 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 355-365 тенге/л

    Алмати: 360-380 тенге/л

    Чимкент: 345-350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 335-337 тенге/л

    Алмати: 343-345 тг/л

    Чимкент: 335-343 тг/л

    Газ

    Астана: 112 тг/л

    Алмати: 112 тг/л

    Чимкент: 102 тг/л

    Дизель Газ Нарх-наво Бензин
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф