11:36, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
15 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
Астана: 229-233 тенге/л
Алмати: 225-233 тенге/л
Чимкент: 211-215 тенге/л
АИ-95
Астана: 267-287 тенге/л
Алмати: 278-295 тенге/л
Чимкент: 258-273 тенге/л
АИ-98
Астана: 303-335 тенге/л
Алмати: 313-350 тенге/л
Чимкент: 297-345 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 319-323 тенге/л
Алмати: 319-323 тенге/л
Чимкент: 314-323 тенге/л
Газ
Астана: 112 тенге/л
Алмати: 112 тенге/л
Чимкент: 102 тенге/л
15 сентябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.