    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    евро
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 540,69 тенге, сотиш — 542,82 тенге;

    евро: сотиб олиш — 633,31 тенге, сотиш — 637,84 тенге;

    рубль 6,36 - 6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 538,59 тенгедан сотиб олинади, 543,58 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 629,70 тенге, сотиш — 637,63 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 540,34 тенгедан сотиб олинади, 543,34 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 629,63 тенге, сотиш — 635,31 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,36 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 540,84 тенге, 1 евро — 634,46 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
