    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    25 август ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 225-228 тенге/л

    Алмати: 223-229 тенге/л

    Чимкент: 209-225 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 266-279 тенге/л

    Алмати 275-285 тенге/л

    Чимкент: 257-269 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 301-329 тенге/л

    Алмати: 311-340 тенге/л

    Чимкент: 297-339 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 319-321 тенге/л

    Алмати: 319-325 тенге/л

    Чимкент: 309-319 тенге/л

    Газ

    Астана: 112 тенге/л

    Алмати: 102-112 тенге/л

    Чимкент: 102 тенге/л

    Эслатиб ўтамиз, 25 августда айирбошлаш шохобчаларида валюталар – доллар, евро ва рублнинг олди-сотди бўйича ўртача тортилган курслари билан шу ерда танишиш мумкин.

