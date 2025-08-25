12:50, 25 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
25 август ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
Астана: 225-228 тенге/л
Алмати: 223-229 тенге/л
Чимкент: 209-225 тенге/л
АИ-95
Астана: 266-279 тенге/л
Алмати 275-285 тенге/л
Чимкент: 257-269 тенге/л
АИ-98
Астана: 301-329 тенге/л
Алмати: 311-340 тенге/л
Чимкент: 297-339 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 319-321 тенге/л
Алмати: 319-325 тенге/л
Чимкент: 309-319 тенге/л
Газ
Астана: 112 тенге/л
Алмати: 102-112 тенге/л
Чимкент: 102 тенге/л
