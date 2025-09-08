11:09, 08 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
8 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
Астана: 229-233 тенге/л
Алмати: 225-233 тенге/л
Чимкент: 212-215 тенге/л
АИ-95
Астана: 267-284 тенге/л
Алмати: 278-289 тенге/л
Чимкент: 261-273 тенге/л
АИ-98
Астана: 303-335 тенге/л
Алмати: 313-340 тенге/л
Чимкент: 299-345 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 321-323 тенге/л
Алмати: 321-323 тенге/л
Чимкент: 314-323 тенге/л
Газ
Астана: 112 тенге/л
Алмати: 112 тенге/л
Чимкент: 102 тенге/л
8 сентябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида валюталар – доллар, евро ва рублнинг олди-сотди бўйича ўртача тортилган курслари билан шу ерда танишиш мумкин.