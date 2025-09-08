OZ
    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    8 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 229-233 тенге/л

    Алмати: 225-233 тенге/л

    Чимкент: 212-215 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 267-284 тенге/л

    Алмати: 278-289 тенге/л

    Чимкент: 261-273 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 303-335 тенге/л

    Алмати: 313-340 тенге/л

    Чимкент: 299-345 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 321-323 тенге/л

    Алмати: 321-323 тенге/л

    Чимкент: 314-323 тенге/л

    Газ

    Астана: 112 тенге/л

    Алмати: 112 тенге/л

    Чимкент: 102 тенге/л

    8 сентябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида валюталар – доллар, евро ва рублнинг олди-сотди бўйича ўртача тортилган курслари билан шу ерда танишиш мумкин.

    Сўнгги хабарлар
