11:36, 06 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
6 октябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
Астана: 233-235 тенге/л
Алмати: 233-237 тенге/л
Чимкент: 217-221 тенге/л
АИ-95
Астана: 273-300 тенге/л
Алмати: 285-305 тенге/л
Чимкент: 268-275 тенге/л
АИ-98
Астана: 307-340 тенге/л
Алмати: 313-365 тенге/л
Чимкент: 300-349 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 320-323 тенге/л
Алмати: 325-333 тенге/л
Чимкент: 315-327 тенге/л
Газ
Астана: 112 тенге/л
Алмати: 112 тенге/л
Чимкент: 102 тенге/л
6 октябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.