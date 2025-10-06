OZ
    11:36, 06 Октябрь 2025

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    6 октябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 233-235 тенге/л

    Алмати: 233-237 тенге/л

    Чимкент: 217-221 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 273-300 тенге/л

    Алмати: 285-305 тенге/л

    Чимкент: 268-275 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 307-340 тенге/л

    Алмати: 313-365 тенге/л

    Чимкент: 300-349 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 320-323 тенге/л

    Алмати: 325-333 тенге/л

    Чимкент: 315-327 тенге/л

    Газ

    Астана: 112 тенге/л

    Алмати: 112 тенге/л

    Чимкент: 102 тенге/л

    6 октябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.

