KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга, шунингдек, муайян автомобиль ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform агентлиги.

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    14 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 247 тенге/л
    • Алмати: 245–249 тенге/л
    • Чимкент: 230–235 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 315–327 тенге/л
    • Алмати: 320–325 тенге/л
    • Чимкент: 304–306 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 355–380 тенге/л
    • Алмати: 360–378 тенге/л
    • Чимкент: 345–350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 337–345 тенге/л
    • Алмати: 343–351 тенге/л
    • Чимкент: 335–349 тенге/л

    Автогаз

    • Астана: 112 тенге/л
    • Алмати: 112 тенге/л
    • Чимкент: 102 тенге/л

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида 14 сентябрь ҳолатига кўра хорижий валюталар курсларини тақдим этган эдик.

     

    Дизель Газ Нарх-наво Иқтисодиёт Бензин Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф