Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга, шунингдек, муайян автомобиль ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
14 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 247 тенге/л
- Алмати: 245–249 тенге/л
- Чимкент: 230–235 тенге/л
АИ-95
- Астана: 315–327 тенге/л
- Алмати: 320–325 тенге/л
- Чимкент: 304–306 тенге/л
АИ-98
- Астана: 355–380 тенге/л
- Алмати: 360–378 тенге/л
- Чимкент: 345–350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 337–345 тенге/л
- Алмати: 343–351 тенге/л
- Чимкент: 335–349 тенге/л
Автогаз
- Астана: 112 тенге/л
- Алмати: 112 тенге/л
- Чимкент: 102 тенге/л
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида 14 сентябрь ҳолатига кўра хорижий валюталар курсларини тақдим этган эдик.