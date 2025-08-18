OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:38, 18 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    18 август ҳолатига кўра, нархлар оралиғидаги фарқ қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 222-223 тг/л

    Алмати: 221-223 тг/л

    Чимкент: 208-210 тг/л

    АИ-95

    Астана: 266-279 тг/л

    Алмати: 275-284 тг/л

    Чимкент: 257-269 тг/л

    АИ-98

    Астана: 301-320 тг/л

    Алмати: 311-340 тг/л

    Чимкент: 297-335 тг/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 315-319 тг/л

    Алмати: 317-320 тг/л

    Чимкент: 309-319 тг/л

    Газ

    Астана: 102 тг/л

    Алмати: 102-112 тг/л

    Чимкент: 102 тг/л

    18 августда айирбошлаш шохобчаларида валюталар – доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган сотув курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.

    Теглар:
    Энергетика Газ Нарх-наво Бензин Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!