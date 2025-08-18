11:38, 18 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
18 август ҳолатига кўра, нархлар оралиғидаги фарқ қуйидагича:
АИ-92
Астана: 222-223 тг/л
Алмати: 221-223 тг/л
Чимкент: 208-210 тг/л
АИ-95
Астана: 266-279 тг/л
Алмати: 275-284 тг/л
Чимкент: 257-269 тг/л
АИ-98
Астана: 301-320 тг/л
Алмати: 311-340 тг/л
Чимкент: 297-335 тг/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 315-319 тг/л
Алмати: 317-320 тг/л
Чимкент: 309-319 тг/л
Газ
Астана: 102 тг/л
Алмати: 102-112 тг/л
Чимкент: 102 тг/л
18 августда айирбошлаш шохобчаларида валюталар – доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган сотув курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.