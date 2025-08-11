Қозоғистонда АИ-100 бензини ишлаб чиқарилиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Мамлакатдаги нефтни қайта ишлаш заводлари АИ-100 бензин ишлаб чиқариши мумкин. Бу ҳақда ҚР Энергетика вазирлиги хабар берди.
Хусусан, бир қатор мамлакатларда “премиум” АИ-100 бензинини сотувчи ёқилғи қуйиш шохобчалари сони ортиб бормоқда. Бу, ўз навбатида, ушбу бензин маркасига талаб ортиб бораётганидан далолат беради.
- Ҳозирда Қозоғистонда АИ-100 русумли бензин ишлаб чиқарилмайди. Бироқ келажакда ушбу турдаги бензинни ишлаб чиқариш бўйича маҳаллий нефтни қайта ишлаш заводларида тегишли ишлар олиб борилмоқда, — дейилади вазирликнинг Kazinformга берган жавобида.
Шу муносабат билан, техник-иқтисодий асослашни ишлаб чиқишда, бозор талабига қараб ўзига хос автомобиль бензини маркалари рўйхати кўриб чиқилади.
Таъкидлаш жоизки, АИ-100 бензини спорт ва суперкар автомобилларида қўлланилади. Ушбу машиналар максимал ишлашни талаб қилади ва 100 маркали бензин уни таъминлай олади. АИ-100 бензини юқори тезликка мўлжалланган кучли двигателли автомобиллар учун ҳам ишлатилиши мумкин. Шу сабабли, ушбу турдаги ёқилғида ишлайдиган транспорт воситаларининг двигателларининг кучи ва самарадорлиги ошади.
