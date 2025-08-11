OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    18:10, 11 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда АИ-100 бензини ишлаб чиқарилиши мумкин

    ASTANА. Кazinform – Мамлакатдаги нефтни қайта ишлаш заводлари АИ-100 бензин ишлаб чиқариши мумкин. Бу ҳақда ҚР Энергетика вазирлиги хабар берди.

    бензин
    Фото: pixabay.com

    Хусусан, бир қатор мамлакатларда “премиум” АИ-100 бензинини сотувчи ёқилғи қуйиш шохобчалари сони ортиб бормоқда. Бу, ўз навбатида, ушбу бензин маркасига талаб ортиб бораётганидан далолат беради.

    - Ҳозирда Қозоғистонда АИ-100 русумли бензин ишлаб чиқарилмайди. Бироқ келажакда ушбу турдаги бензинни ишлаб чиқариш бўйича маҳаллий нефтни қайта ишлаш заводларида тегишли ишлар олиб борилмоқда, — дейилади вазирликнинг Kazinformга берган жавобида.

    Шу муносабат билан, техник-иқтисодий асослашни ишлаб чиқишда, бозор талабига қараб ўзига хос автомобиль бензини маркалари рўйхати кўриб чиқилади.

    Таъкидлаш жоизки, АИ-100 бензини спорт ва суперкар автомобилларида қўлланилади. Ушбу машиналар максимал ишлашни талаб қилади ва 100 маркали бензин уни таъминлай олади. АИ-100 бензини юқори тезликка мўлжалланган кучли двигателли автомобиллар учун ҳам ишлатилиши мумкин. Шу сабабли, ушбу турдаги ёқилғида ишлайдиган транспорт воситаларининг двигателларининг кучи ва самарадорлиги ошади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари ҳақида хабар берган эдик.

