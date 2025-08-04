OZ
    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    4 август ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 218-221 тенге/л

    Алмати: 218-221 тенге/л

    Чимкент: 202-210 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 265-275 тенге/л

    Алмати: 272-279 тенге/л

    Чимкент: 255-267 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 299-320 тенге/л

    Алмати: 310-340 тенге/л

    Чимкент: 297-335 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 315-317 тенге/л

    Алмати: 314-319 тенге/л

    Чимкент: 302-319 тенге/л

    Газ

    Астана: 102 тенге/л

    Алмати: 99-102 тенге/л

    Чимкент: 102 тенге/л

