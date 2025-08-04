11:38, 04 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
4 август ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
Астана: 218-221 тенге/л
Алмати: 218-221 тенге/л
Чимкент: 202-210 тенге/л
АИ-95
Астана: 265-275 тенге/л
Алмати: 272-279 тенге/л
Чимкент: 255-267 тенге/л
АИ-98
Астана: 299-320 тенге/л
Алмати: 310-340 тенге/л
Чимкент: 297-335 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 315-317 тенге/л
Алмати: 314-319 тенге/л
Чимкент: 302-319 тенге/л
Газ
Астана: 102 тенге/л
Алмати: 99-102 тенге/л
Чимкент: 102 тенге/л