Қозоғистонда 97,8 тонна олтин захирасига эга 5 та янги кон рўйхатга олинди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбарининг ер қаъридан самарали ва оқилона фойдаланиш бўйича топшириқларини амалга ошириш доирасида Қозоғистонда минерал хом ашё базасини кенгайтириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Йил бошидан бери давлат реестрида қаттиқ фойдали қазилмаларнинг бешта янги конлари рўйхатга олинди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, олиб борилган геология-қидирув ишлари натижасида олтин захиралари 97,8 тоннага, кумуш захираси 11,9 тоннага, мис захираси 36,4 минг тоннага кўпайган. Ушбу кўрсаткичлар саноатнинг инвестицион жозибадорлиги ошиши туфайли мумкин бўлди.
2025 йилда 41 та янги участкада геология-қидирув ишлари учун бюджетдан 7,6 миллиард тенге ажратилди.
«Геология-қидирув ишларининг шаффофлигини таъминлашга қаратилган силжишли қадамлардан бири ер қаъридан фойдаланиш бўйича ягона платформа ишга туширилди. Янги ахборот тизими қидирув ва қазиб олиш ҳуқуқини олиш жараёнини автоматлаштиради. Платформа потенциал инвесторлар учун мавжуд 66 мингдан ортиқ геологик ҳисоботларни ўз ичига олади», - дейилади расмий баёнотда.
