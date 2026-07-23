Қозоғистонда 9,4 миллион киши доимий ишга эга
ASTANА. Кazinform — 2026 йилнинг биринчи чораги натижаларига кўра, иш билан банд бўлганлар сони 9 миллион 392 минг кишига етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 108,5 минг кишига кўп.
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, ўсишнинг асосий улуши меҳнат шартномаси асосида ишлайдиган ходимлар сонининг кўпайиши ҳисобига таъминланди. Уларнинг сони 7 миллион 140,9 мингдан 7 миллион 290,4 минг кишига кўпайди, бу тахминан 150 минг кишига кўп.
— Расмий бандликнинг ўсиши иқтисодиёт барқарорлигини белгиловчи муҳим кўрсаткичлардан биридир. Ахир, меҳнат шартномаси бўйича ишлайдиган фуқаролар ижтимоий ва меҳнат кафолатларининг тўлиқ пакети билан қамраб олинган. Буларга мажбурий ижтимоий суғурта, пенсия бадалларини ўтказиш, йиллик ҳақ тўланадиган таътил, вақтинчалик ногиронлик учун тўловлар ва меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш киради, — дейилади хабарда.
Шу билан бирга, унчалик барқарор бўлмаган бандлик турларининг улуши ҳам камайиб бормоқда. Йил давомида ўзини ўзи иш билан таъминлаганлар сони 2 миллион 142,5 минг кишидан 2 миллион 101,6 минг кишига камайди. Мустақил ишчилар сони эса 357,2 минг кишидан 326,6 минг кишига, яъни 30 мингдан ортиқ кишига камайди. Бу фуқаролар аста-секин иқтисодиётнинг расмий секторига ўтаётганидан ва ижтимоий таъминот тизими томонидан қамраб олинишини кенгайтираётганидан далолат беради.
Ижобий ўзгаришлар ишсизлик кўрсаткичларида ҳам сезиларли. Ишсизлар сони 446 минг кишига камайди ва ишсизлик даражаси 4,5% да қолди. Ёшлар орасида ишсизлик даражаси 3% ни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, ўзини ўзи иш билан таъминлаганларнинг ҳуқуқий мақоми қайта кўриб чиқилади.