Қозоғистонда 8 ой ичида 78 мингга яқин никоҳ қайд этилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда 2025 йилнинг 8 ойида 77 951 та никоҳ ва 226 803 та туғилиш қайд этилган. Бу ҳақда “Фуқаролар учун ҳукумат” давлат корпорацияси хабар берди.
— Ёш эр-хотинлар кўпинча никоҳларини қайд этиш учун унутилмас кунларни танлашади. Масалан, 9 сентабрда тўққизлар сони кесишганида 631 нафар жуфтлик никоҳдан ўтган, 1195 нафар чақалоқ рўйхатга олинган, — деб ёзади корпорация.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда чет эл фуқароси билан никоҳга туриш учун қандай ҳужжатлар керак эканлиги ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Қозоғистонда август ойида 16,9 мингтагача никоҳ тузилади.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, мамлакатда энг кўп никоҳлар 2015-2024 йиллар август ойида қайд этилган бўлса, сўнгги ўн йил ичида бу ойда ҳар йили ўртача 14,9 минг никоҳ қайд этилган. Энг юқори кўрсаткич 2016 йилда қайд этилган бўлиб, август ойида 16,9 минг никоҳ қайд этилган.