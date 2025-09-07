OZ
    08:24, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда 7 сентябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform — «Қазгидромет» РДК 2025 йил 7 сентябрь учун Қозоғистондаги синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини эълон қилди, дея хабар беради Кazinform.

    люди, дождь, погода, ауа райы, жанбыр, адамдар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Синоптикларнинг прогнозларига кўра, Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида об-ҳаво циклон ва у билан боғлиқ бўлган атмосферанинг фронтал қисмлари билан белгиланади – момақалдироқли ёмғир ёғади, республиканинг шимоли-ғарбида, шимолида кучли ёмғир, дўл, бўрон бўлиши мумкин.

    Мамлакат шарқида, жануби-шарқида асосан ёғингарчиликсиз об-ҳаво бўлиши кутилмоқда. Республикада кучли шамол эсиши, жанубда – чанг бўрони, жануби-ғарбда, шарқда кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда.

