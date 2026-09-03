Қозоғистонда 4,6 минг километрлик сув каналлари модернизация қилинади
ASTANА. Кazinform — 2030 йилга бориб 14,5 минг километрлик суғориш каналларини модернизация қилиш ва бетон билан қопланган тармоқлар улушини 18% ёки 8 мингдан зиёдроқ километрдан 50% ёки 14,5 минг километргача ошириш режалаштирилган. Бу ҳақда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.
2024-2025 йилларда 1,4 минг километрдан ортиқ каналлар реконструкция ва модернизация қилинди. Ичимлик суви таъминоти соҳасида яна 22 та лойиҳа амалга оширилди. Улар аҳолиси тахминан 945 минг киши бўлган 321 та аҳоли пунктини қамраб олди.
Бугунги кунда 4,6 минг километрдан ортиқ каналларда ишлар давом этмоқда. 2026 йилда уларнинг 962 километрини фойдаланишга топшириш режалаштирилган, бу эса тахминан 200 минг гектар суғориладиган ерларни сув билан таъминлаш шароитларини яхшилайди.
Шу билан бирга, механик тозалаш ишлари ҳажми ҳам ортиб бормоқда. Масалан, у 2023 йилдаги 678 км дан 2024 йилда 1,1 минг км га ва 2025 йилда 1,8 минг км га ошди. Сўнгги икки йил ичида бу ерда ўртача иш ҳажми йилига 1,5 минг км ни ташкил этди.
2025 йилда Марказий Қозоғистон, жумладан, Астанани сув билан таъминлашда стратегик аҳамиятга эга бўлган Қ. Сатпаев каналини кенг кўламли реконструкция ва модернизация қилиш бошланди.
Бошқа йирик лойиҳалар қаторига Д. Қонаев номидаги Катта Алмати каналини модернизация қилиш киради. Реконструкция уч босқичдан иборат бўлади ва 33,3 минг гектар қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш имконини беради.
Сув таъминоти иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш бўйича яна 12 та лойиҳа аҳолиси тахминан 540 минг киши бўлган 142 та қишлоқ аҳоли пунктининг ичимлик сувидан фойдаланиш имкониятини яхшилайди.
Эслатиб ўтамиз, Шимолий Орол денгизига бир йилдан камроқ вақт ичида 1,2 миллиард куб метр сув юборилди.