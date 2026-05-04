Қозоғистонда 4 май куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 4 май куни синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари бўйича ўз прогнозларини тақдим этди.
Об-ҳаво маълумотларига кўра, душанба куни Қозоғистоннинг кўп қисмида ёмғир, момақалдироқ, дўл ва кучли шамол бўлади. Мамлакат жануби ва жануби-шарқидаги тоғли ва тоғолди ҳудудларида кучли ёмғир ёғиши мумкин.
Шарқий ҳудудларда ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади.
Республика бўйлаб шамол кучайиши кутилмоқда. Жанубда чанг бўронлари, ғарб ва жануби-шарқда кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда.
Кечаси Шимолий Қозоғистон вилоятининг шимолида ва Ақмола вилоятининг шарқида ҳарорат 1 даражагача тушиши мумкин.