Қозоғистонда 37 та ўтказиш пункти янгиланиб, чегарадан ўтиш вақти қисқаради
ASTANA. Kazinform – Автомобиль инфратузилмасини ривожлантириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. 2026 йилда йўл ишларининг барча турлари билан қарийб 11 минг километр йўл қамраб олинди. Шундан 3,4 минг километрда қурилиш ишлари олиб борилган бўлса, қарийб 5 минг километр республика аҳамиятидаги автомобиль йўллари ва 2,4 минг километр маҳаллий аҳамиятга эга йўллар таъмирланди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Улар орасида «Ақтўбе – Қизилўрда», «Бейнеу – Сексеуіл», «Сариағаш станциясини айланиб ўтиш», «Жанаўзен – Туркманистон чегараси», «Марказ – Ғарб» ва «Қарағанди – Жезқазған» трассалари каби йирик лойиҳалар бор.
«Бейнеу – Сексеуіл», «Улғайсин – Сексеуіл» ва «Қизилўрда – Сексеуіл» лойиҳалари ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Уларнинг қурилишига жорий йил август ойида Қозоғистон Республикаси Президенти старт берди. Учта магистралнинг умумий узунлиги 1 574 километрни ташкил этади, қурилишни 2029 йилга қадар якунлаш режалаштирилган.
Айнан шу лойиҳалар Қозоғистон ҳудуди орқали Хитой – Европа йўналишида юкларни етказиб бериш муддатини амалда учдан бир қисмга қисқартириш, транзит вақтини эса уч суткагача камайтириш имконини беради. Бу давлат раҳбарининг асосий халқаро транспорт коридорларини ривожлантириш бўйича топшириқлари билан бевосита уйғунлашади.
Шу билан бирга, мавжуд автомобиль йўллари тармоғининг сифати ҳам яхшиланиб бормоқда. Йил охирига қадар меъёрий ҳолатдаги республика аҳамиятига эга автомобиль йўлларининг улуши 95 фоизга, маҳаллий аҳамиятга эга йўллар улуши эса 92 фоизга етиши кутилмоқда.
Пуллик автомобиль йўллари тармоғини ривожлантириш ҳам давом этмоқда. Уларнинг умумий узунлиги 2026 йил охирига қадар 6,3 минг километрдан 6,7 минг километргача ошади.
Автомобиль ўтказиш пунктларини модернизация қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ички чегарасидаги мавжуд 39 та пунктдан 37 тасида реконструкция ишлари олиб борилмоқда. Бу уларнинг ўтказиш қобилиятини сезиларли даражада ошириш ва давлат чегарасидан ўтиш вақтини қисқартириш имконини беради.
5 минг километр темир йўл, 33 млн тонна транзит ва 124 та вокзални реконструкция қилиш
Темир йўл инфратузилмасини изчил ривожлантириш мамлакатнинг транзит салоҳиятини мустаҳкамлашнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.
Сўнгги беш йилда қарийб 5 минг километр темир йўл қурилди ва модернизация қилинди. Бу олдинги уч ўн йилликда амалга оширилган ишлар ҳажмидан қарийб икки баравар кўп. Транзит ташувлари ҳажми 33 млн тоннага етди, соҳанинг даромади эса 3 трлн тенгедан ошди.
«Дўстлик – Мўйинти» ва «Алмати станциясининг айланма темир йўл тармоғи» лойиҳалари якунланганидан сўнг Дарбаза – Мақтаарал, Мўйинти – Қизилжар, Аягўз – Бақти янги темир йўл линияларини қуриш, шунингдек, мавжуд тармоқни модернизация қилиш ишлари давом этмоқда. Келгуси уч йил давомида яна 2,2 минг километр темир йўл қуриш ва модернизация қилиш режалаштирилган.
Локомотив ва вагон паркини янгилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Маҳаллий Alstom ва Wabtec корхоналари билан ҳамкорлик натижасида жорий йил август ойида 200- ва 700-юбилей локомотивлари ишлаб чиқарилди.
Замонавий хавфсизлик тизимлари, видеокузатув, биоҳожатхоналар ва қулай интернет билан жиҳозланган йўловчи вагонларини янгилаш ишлари давом этмоқда. 2026 йилда 191 та янги йўловчи вагонини етказиб бериш режалаштирилган.
Давлат раҳбари топшириғи билан 124 та темир йўл вокзалини реконструкция қилиш бўйича кенг кўламли дастур амалга оширилмоқда. Бугунги кунга қадар 100 та объектда қурилиш-монтаж ишлари якунланган. Бу йўловчиларга хизмат кўрсатиш сифатини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.