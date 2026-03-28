Қозоғистонда 28 март куни чироқлар бир соатга ўчирилади
ASTANА. Кazinform — 28 март куни Қозоғистон яна бир бор глобал экологик ташаббуснинг бир қисми бўлади, чунки мамлакатда "Ер соати" кампанияси бўлиб ўтади, деб хабар беради Экология ва табиий ресурслар вазирлиги матбуот хизмати.
— Маҳаллий вақт билан соат 20:30 дан 21:30 гача бўлган "Ер соати" халқаро экологик кампаниясига қўшилинг, бу йилги мавзу мамлакатда экотуризмни ривожлантиришдир. Бугун соат 20:30 да мамлакат бўйлаб уйлар, офислар ва кўчаларда чироқлар бир соатга ўчирилади, — дейилади хабарда.
"Ер соати" кампанияси Жаҳон ёввойи табиат жамғармаси (бундан кейин WWF) ҳомийлигида ўтказиладиган ҳар йили ўтказиладиган халқаро тадбирдир. Кампания давомида WWF одамларни сайёрамиз келажаги учун ташвиш билдирган ҳолда, чироқлар ва маиший техника воситаларини бир соатга ўчиришга чақиради; шу билан бирга, дунёдаги энг машҳур бинолар ва ёдгорликларнинг орқа ёритгичи ўчирилади.
Таъкидлаш жоизки, "Ер соати" кампанияси сайёрамиздаги энг йирик экологик кампания ҳисобланади. Унда дунё бўйлаб 2 миллиарддан ортиқ одам иштирок этади, 180 мамлакатдан 7000 та шаҳар аҳолиси кампанияга қўшилишади. 2026 йилда халқаро "Ер соати" кампанияси 19-марта, Қозоғистонда эса 17-марта ўтказилади.
Кампаниянинг мақсади сайёрамиз табиати ва ресурсларига масъулиятли муносабатда бўлиш зарурлигига эътибор қаратишдир. Ҳар йили мамлакатда ўтказиладиган кампаниялар давомида рамзий объектларнинг ёритилиши ўчирилади.
Улар орасида:
• Байтерек ёдгорлиги
• Астана операси
• Азрет Султон масжиди
• Мустақиллик саройи
• Астана Арена стадиони
• «Алау» муз майдони
• Қозоғистон меҳмонхонаси
• «Ал-Форобий» номидаги Қозоғистон миллий университети ва бошқалар.
— Кампанияни қўллаб-қувватлаш иложи борича оддий: 28 март куни соат 20:30 да чироқлар ва электр жиҳозларини бир соатга ўчиринг, — дейишади мутахассислар.