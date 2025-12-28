OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:37, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда 28 декабрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 28 декабрь учун синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини тақдим этди, дея хабар беради Каzinform.

    мороз, погода, снег, дождь со снегом, отмена занятий, ауа райы, қар, жанбыр
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Қозоғистоннинг катта қисми антициклон таъсирида бўлади, асосан қуруқ ва совуқ об-ҳаво кутилмоқда.

    Фақат мамлакатнинг ғарбида, жанубида ва жануби-шарқида атмосферанинг фронтал қисмлари таъсирида ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлиши кутилмоқда, ғарбда эса кучли қор ёғиши кутилмоқда. Мамлакат бўйлаб туман, ер музлаши ва кучли шамоллар бўлиши кутилмоқда. 

    Теглар:
    Об-ҳаво Ёғингарчилик
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!