08:37, 28 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда 28 декабрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 28 декабрь учун синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини тақдим этди, дея хабар беради Каzinform.
Қозоғистоннинг катта қисми антициклон таъсирида бўлади, асосан қуруқ ва совуқ об-ҳаво кутилмоқда.
Фақат мамлакатнинг ғарбида, жанубида ва жануби-шарқида атмосферанинг фронтал қисмлари таъсирида ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлиши кутилмоқда, ғарбда эса кучли қор ёғиши кутилмоқда. Мамлакат бўйлаб туман, ер музлаши ва кучли шамоллар бўлиши кутилмоқда.