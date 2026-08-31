Қозоғистонда 2027 йил охирига қадар яна 68,2 мингта боғча ўрни очилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда 2027 йил охирига қадар болалар боғчаларидаги ўринлар сони яна 68,2 мингтага оширилади. Бу ҳақда Kazinform агентлиги сўровига жавобан ҚР Таълим-маориф вазирлиги Мактабгача таълим департаменти директори Гулнара Искакова маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, сўнгги уч йилда мамлакатда Босқичма-босқич режага мувофиқ, мактабгача таълим муассасаларида 231,8 мингта янги ўрин очилган.
“Келгусида бу ишлар давом эттирилади. Масалан, 2027 йил охирига қадар яна 68,2 мингта ўрин очилади”, — деди спикер.
Вазирлик ҳозирда ваучер асосида молиялаштириш пилот лойиҳаси натижаларини таҳлил қилиб, уни янада кенгайтириш йўналишида иш олиб бормоқда.
Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ва ахборот тизимларини такомиллаштириш, хавфларни бошқариш механизмларини ривожлантириш кўзда тутилган.
Қайд этиш жоизки, айни пайтда ваучер асосида молиялаштиришнинг пилот лойиҳаси 20 та шаҳар ва 23 та туманда, қарийб 6 мингта мактабгача таълим ташкилотида амалга оширилмоқда. Лойиҳа доирасида 1,2 миллиондан ортиқ ваучер берилган.