KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда 2027 йил охирига қадар яна 68,2 мингта боғча ўрни очилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда 2027 йил охирига қадар болалар боғчаларидаги ўринлар сони яна 68,2 мингтага оширилади. Бу ҳақда Kazinform агентлиги сўровига жавобан ҚР Таълим-маориф вазирлиги Мактабгача таълим департаменти директори Гулнара Искакова маълум қилди.

    балабақша
    Фото: СҚО әкімдігі

    Унинг сўзларига кўра, сўнгги уч йилда мамлакатда Босқичма-босқич режага мувофиқ, мактабгача таълим муассасаларида 231,8 мингта янги ўрин очилган.

    “Келгусида бу ишлар давом эттирилади. Масалан, 2027 йил охирига қадар яна 68,2 мингта ўрин очилади”, — деди спикер.

    Вазирлик ҳозирда ваучер асосида молиялаштириш пилот лойиҳаси натижаларини таҳлил қилиб, уни янада кенгайтириш йўналишида иш олиб бормоқда.

    Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ва ахборот тизимларини такомиллаштириш, хавфларни бошқариш механизмларини ривожлантириш кўзда тутилган.

    Қайд этиш жоизки, айни пайтда ваучер асосида молиялаштиришнинг пилот лойиҳаси 20 та шаҳар ва 23 та туманда, қарийб 6 мингта мактабгача таълим ташкилотида амалга оширилмоқда. Лойиҳа доирасида 1,2 миллиондан ортиқ ваучер берилган.

    Болалар боғчаси ҚР Таълим-маориф вазирлиги Таълим
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф