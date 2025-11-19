Қозоғистонда 2027-2028 йилларда энг кам иш ҳақини ошириш масаласи кўриб чиқилади — вазир
ASTANА. Кazinform — 2027-2028 йилларда энг кам иш ҳақини ошириш масаласи кўриб чиқилади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Макроиқтисодий барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар дастурини тақдим этган Бош вазир ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
— Бандликка кўмаклашиш дастурларини амалга ошириш аҳоли даромадларини қўллаб-қувватлашда давом этади. Иқтисодий фаоллиги паст бўлган ҳудудларга алоҳида эътибор қаратилади. Ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг манзиллилигини ошириш чоралари кўрилади. Ижтимоий тўловларнинг шаффофлиги ва манзиллилигини ошириш учун рақамли технологиялардан фойдаланишни кенгайтириш режалаштирилган. 2027-2028 йилларда энг кам иш ҳақини ошириш масаласи кўриб чиқилади. 2026-2028 йилларда аҳолининг реал даромадларининг ўсиши ўртача йилига 2-3 фоиздан кам бўлмайди, — деди Серик Жуманғарин.
Унинг сўзларига кўра, Ҳукумат квази-давлат секторини оптималлаштириш устида ишлашни давом эттиради. Квази-давлат сектори субъектларини яратишга мораторий 2026 йил охиригача қўлланилади.
— Бу йил 2021-2025 йилларга мўлжалланган комплекс хусусийлаштириш режасини амалга ошириш якунланмоқда. Кейинги оптималлаштириш учун таклиф қилинган давлат объектларининг янги рўйхати шакллантирилди. Унга баланс қиймати 2 триллион тенгедан ортиқ бўлган 500 га яқин компания киради. Оптималлаштириш уч босқичда амалга оширилади. Бундан ташқари, "Қазақтелеком" АЖ ва «Qazaq Green Power PLC» акцияларини IPO/SPOга чиқариш режалаштирилган, — деди Бош вазир ўринбосари.
Серик Жуманғариннинг сўзларига кўра, макроиқтисодий мувозанатни ошириш учун Ҳукумат ва Миллий банк пул-кредит ва фискал сиёсатни мувофиқлаштиради.
— Дастурни амалга оширишнинг асосий натижаси аҳолининг реал даромадларининг ошиши бўлиши керак. Умуман олганда, дастурни амалга ошириш иқтисодиётнинг барқарорлигини оширади, молиявий барқарорликни мустаҳкамлайди ва ўрта муддатли истиқболда барқарор ва юқори сифатли ўсиш учун шароит яратади, — деди у.
Шуни таъкидлаш жоизки, Вазирлар кабинети аъзолари аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар дастурини муҳокама қилмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Ҳукумати ҳар йили 100 дан ортиқ инвестиция лойиҳаларини ишга туширади.