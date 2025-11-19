Қозоғистон Ҳукумати ҳар йили 100 дан ортиқ инвестиция лойиҳаларини ишга туширади
ASTANА. Каzinform – Кейинги 3 йил ичида қайта ишлаш саноати ва агросаноат мажмуасида ҳар йили 100 дан ортиқ инвестиция лойиҳаларини ишга тушириш режалаштирилган. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Макроиқтисодий барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар дастурини тақдим этган ҚР Бош вазири ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
- Сизнинг кўриб чиқишингиз учун Ҳукумат, Миллий банк ва Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлигининг 2026-2028 йилларга мўлжалланган Макроиқтисодий барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар дастури лойиҳаси тақдим этилди. Дастурнинг устувор йўналиши инфляцияни пасайтириш орқали иқтисодиётнинг сифатли ва барқарор ўсишини таъминлаш ва аҳолининг реал даромадларини оширишдир. Шу мақсадда дастур иқтисодий сиёсатнинг асосий ёъналишлари бўйича бир қатор чора-тадбирлар ва воситаларни назарда тутади, — деди у Ҳукумат раҳбарига мурожаат қилиб.
Унинг сўзларига кўра, иқтисодиётнинг сифатли ўсиши бу йил ҳам давом этди. Жорий йилнинг 10 ойи якунларига кўра, иқтисодий ўсиш 6,4 фоизни ташкил этди. Реал секторда ўсиш - 8,2, хизмат кўрсатиш ишлаб чиқариш 5,3 фоизга ошди. Тармоқлар орасида транспорт хизматлари, қурилиш ва тоғ-кон саноати энг юқори ўсишни кўрсатмоқда. Савдо - 9, ишлаб чиқариш - 5,8, қишлоқ хўжалиги - 5,4 фоиз. Ишлаб чиқариш саноатида машинасозлик - 11,5 фоизга, жумладан, автомобилсозлик - 13,3, озиқ-овқат - 9,1, ичимликлар - 8,7, кимё - 10,9, нефтни қайта ишлаш - 6,3, металл буюмлари - 14,1 фоизга ошди.
— Юқори сифатли иқтисодий ўсишни таъминлаш учун нохомашё тармоқларни ривожлантириш, меҳнат унумдорлигини ошириш, иқтисодиётни технологик модернизация қилиш ва рақамлаштиришга алоҳида эътибор қаратилади. Ҳар йили ишлаб қайта ишлаш саноати ва агросаноат мажмуасида 100 дан ортиқ инвестиция лойиҳаларини ишга тушириш режалаштирилган. Металлургия, машинасозлик, нефть-газ кимёси ва агросаноат мажмуасида 17 та йирик кўламли юқори технологияли лойиҳаларни амалга ошириш давом эттирилади. 2029 йилгача бўлган миллий инфратузилма режасини амалга ошириш муҳим рол ўйнайди. Энергетика ва коммунал хизматлар соҳаларини модернизация қилиш бўйича миллий лойиҳани амалга ошириш фаол босқичга ўтади. 2026-2028 йилларда иқтисодиёт йилига ўртача 5 фоиздан кам бўлмаган миқдорда ўсади, - деди Серик Жуманғарин.
Шуни таъкидлаш жоизки, Вазирлар кабинети аъзолари аҳолининг фаровонлигини ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар дастурини муҳокама қилмоқдалар.