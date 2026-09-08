Қозоғистонда 2026 йил январь-июнь ойларида ЯИМ 4,1 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь-июнь ойларида Қозоғистонда ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ҳажми тезкор маълумотларга кўра 70,95 триллион тенгени ташкил этди.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, реал ифодада ЯИМ ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,1 фоизга ўсди.
Энг юқори ўсиш қурилиш соҳасида қайд этилди — 15,2 фоиз. Кейинги ўринларда қайта ишлаш саноати — 9,8 фоиз, транспорт ва омборлаш — 7,1 фоиз, улгуржи ва чакана савдо, автомобиллар ҳамда мотоциклларни таъмирлаш — 5,7 фоиз, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 4,4 фоиз билан қайд этилди.
Йилнинг дастлабки олти ойида ЯИМ таркибида товарлар ишлаб чиқариш улуши 36,4 фоизни, хизматлар соҳасининг улуши эса 55,4 фоизни ташкил этди.
Иқтисодиётдаги энг катта улуш 28,6 фоизга саноат ҳиссасига тўғри келди.
ЯИМ ўсишига энг катта ҳиссани 1,25 фоиз ўсиш билан қайта ишлаш саноати қўшди. Улгуржи ва чакана савдонинг ҳиссаси 0,93 фоиз пунктни, қурилиш соҳасининг ҳиссаси эса 0,79 фоиз пунктни ташкил этди.