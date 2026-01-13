Қозоғистонда 2025 йилда 33 та янги саноат корхонаси ишга туширилди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбарининг кўрсатмаларини амалга ошириш доирасида ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги саноатни ривожлантириш ва иқтисодиётни диверсификация қилиш бўйича ишларни амалга оширмоқда.
“2025 йилда 33 та янги саноат корхонаси фойдаланишга топширилди. Янги объектлар мамлакатнинг турли ҳудудларида жойлашган бўлиб, машинасозлик ва металлургиядан тортиб кимё ва енгил саноатгача бўлган кенг кўламли ишлаб чиқариш соҳаларини қамраб олади”, — дейилади вазирлик баёнотида.
Янги ишлаб чиқариш қувватларининг ишга туширилиши иқтисодиётни диверсификация қилиш, ҳудудларни ривожлантириш ва мамлакат саноат базасини мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшди. Амалга оширилган лойиҳалар 10 мингдан ортиқ иш ўринларини яратди ва 841 миллиард тенгедан ортиқ инвестицияларни жалб этди, бу эса иқтисодий ўсишни янада мустаҳкамлаш учун мустаҳкам пойдевор яратади.