Қозоғистонда 200 мингдан ортиқ киши иш билан таъминланди
ASTANA. Kazinform – Жорий йил 1 июнь ҳолатига кўра, мамлакатда 200,4 минг фуқаро доимий иш билан таъминланган. Улардан 75 минг нафари ёшлар ва 81 минг нафари аёллардир.
ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, мамлакатнинг барча ҳудудларида давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари амалга ошириляпти, бу фуқароларнинг барқарор даромадларига ва меҳнат бозоридаги фаоллигига ҳисса қўшади.
Шу билан бирга, мамлакатда янги иш ўринларини яратиш бўйича ишлар олиб бориляпти. 2026 йилда миллий лойиҳалар, концепциялар ва минтақавий ривожланиш режалари доирасида 40,4 минг иш ўрни очиш режалаштирилган.
Жорий йил 1 июнь ҳолатига кўра, улардан қарийб 8 мингтаси амалга оширилган.