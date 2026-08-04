Қозоғистонда 140 мингдан зиёд доимий қон донорлари бор
ASTANА. Кazinform — Сўнгги ўн йил ичида Қозоғистонда 140 мингдан ортиқ доимий қон донорлари рўйхатга олинган. Мутахассисларнинг фикрига кўра, айнан шу фуқаролар мамлакатнинг хавфсиз қон таъминотини тўлдиришда муҳим рол ўйнайди. Бу ҳақда Трансфузиология илмий-ишлаб чиқариш маркази Кazinformнинг саволига расмий жавобида маълум қилди.
Марказнинг Жамоатчилик билан алоқалар ва ҳамкорлик бўлими бошлиғи Алма Демеуованинг сўзларига кўра, 2016 йилдан 2026 йил июнгача мамлакатда 684 474 киши биринчи марта донор бўлган. Бу даврда 140 350 доимий донор рўйхатга олинган.
— Доимий донорлар — бу сўнгги 12 ой ичида уч ёки ундан ортиқ марта қон ёки унинг таркибий қисмларини топширган фуқаролар. Айнан шу тоифадаги донорлар қон хизматларининг барқарорлигини таъминлашга ва беморларнинг эҳтиёжларини доимий равишда қондиришга катта ҳисса қўшадилар, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, қон марказларининг асосий вазифаларидан бири биринчи марта қон топширган донорларни доимий донорлар сафига жалб қилишдир.
— Шу сабабли қон марказлари фуқаролар билан мунтазам алоқа ўрнатади, уларни такрорий донор бўлишга таклиф қилади, ахборот кампанияларини ўтказади ва беғараз донорлик маданиятини тарғиб қилади, — деди бўлим бошлиғи.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, биринчи ва доимий донорлар сонининг кўпайиши мамлакатда хавфсиз қон таъминотини шакллантириш ва тиббиёт ташкилотларини қон компонентлари билан узлуксиз таъминлаш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда илк марта қон таркибий қисмларини QR-кодлари ёрдамида аниқлаш тизими жорий этилди.