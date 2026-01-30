Қозоғистонда 116 мингдан ортиқ ўқувчи касбий йўналиш тестидан ўтди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда Mansap Kompasy платформасида тизимли касбий йўналишга қаратилган касбий ўзини ўзи белгилаш учун рақамли восита жорий этилди. Йил натижаларига кўра, платформада 7-11 синфлардаги 116,5 минг ўқувчи тестдан ўтди.
ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, фойдаланувчининг маълум бир касбга мослигини аниқлаш имконини берувчи ушбу рақамли восита "Ишчи касблар йили" доирасидаги ҳаракатлар режасини амалга ошириш доирасида ишлаб чиқилган.
Тест инсоннинг қизиқишлари ва мойилликларини баҳолашнинг халқаро усулларидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқилган. Тестдан ўтгандан сўнг, тизим натижаларни автоматик равишда таҳлил қилади ва фойдаланувчига мутахассисликлар бўйича индивидуал тавсиялар беради. Шунингдек, у тегишли мутахассисликлар ва кўникмаларни ўзлаштириш имкониятлари ҳақида маълумот беради.
Лойиҳа давлат идоралари ва саноат мутахассислари ўртасидаги идоралараро ўзаро таъсир асосида, Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги, Таълим-маориф вазирлиги ва "Меҳнат ресурсларини ривожлантириш маркази" АЖ иштирокида амалга оширилмоқда.
“Mansap Kompasy ўқувчиларга профессионал диагностика ва мартаба режалаштириш воситаларини тақдим этади, бу уларга келажакдаги таълим ва касбий йўналишларини онгли равишда танлашга ёрдам беради", - деди "Меҳнат ресурсларини ривожлантириш маркази" АЖ бошқарувчи директори Ернат Жунисов.
Келажакда ҳар йили камида 100 минг мактаб ўқувчиси тестдан ўтказилиши ва тавсиялар олиши режалаштирилган. Шу мақсадда минтақавий координаторлар ва касбга йўналтириш ўқитувчилари ўқитилди ва фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлаш ташкил этилди. Шунингдек, ҳудудлар ва таълим ташкилотларида натижаларни мониторинг қилиш ва таҳлил қилиш тизими жорий этилди.
2026 йилда ўқувчиларни қамраб олиш доирасини кенгайтириш ва таълим ташкилотларида ушбу воситадан фойдаланишни кенгайтириш режалаштирилган.