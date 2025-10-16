Қозоғистонда 1 ойда 307 та Хитой компанияси рўйхатдан ўтди
ASTANA. Kazinform – Биринчи кредит бюросининг хабар беришича, Қозоғистонда рўйхатдан ўтган Хитой компаниялари сони 2022 йилдан бери рекорд даражада ошган.
“1 сентябрдан 1 октябргача бўлган даврда хитойликларга тегишли 307 та юридик шахс/филиал рўйхатга олиниб, уларнинг умумий сони 7,1 мингтага етди. Бу камида 2022 йил январидан бери, яъни сўнгги 3,5 йилдаги энг юқори ўсиш суръатидир. Бу рекорд тўғридан-тўғри Хитой бизнесининг Қозоғистондаги улушининг тез кенгайиши билан боғлиқ. Бу мамлакатда илдиз отган компаниялар сони кетма-кет тўртинчи ой ўсиб бормоқда. Охирги 1,5 йил давомида (2025 йил январдан ташқари – 98 та компания) ҳар ойда 100 та компания рўйхатга олинди”, — деб ёзади Биринчи кредит бюросининг телеграмдаги канали.
Сентябрь ойида рўйхатдан ўтган Хитой компанияларининг аксарияти савдо (+123), қайта ишлаш саноати (+34) ва бошқа хизматларга (+31) ихтисослашган.
Ўзбекистон бу кўрсаткич бўйича иккинчи ўринда туради, бу рўйхатга 167 компания қўшилган.
Қайд этиш жоизки, Хитой ойлик индексда биринчи ўринни эгаллаган бўлса-да, Қозоғистондаги компаниялар сони бўйича Россия ва Ўзбекистондан орқада. Россиянинг 22 та компанияси бир ой ичида мамлакатни тарк этган бўлса-да, уларнинг умумий сони 23,1 мингтани ташкил этади. Ўзбекистон тадбиркорлик субъектларига қарашли компаниялар сони эса 7,4 мингтани ташкил этади.
Аввалроқ Қозоғистон ва Хитой чўчқа гўшти экспортига қўйиладиган талабларни тартибга солувчи протокол имзолагани ҳақида хабар берган эдик.