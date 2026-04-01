Қозоғистонда 1 апрелдан нималар ўзгаради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда 2026 йил апрелдан бошлаб бир қатор ўзгаришлар кучга киради, жумладан, давлат хизматларини рақамлаштириш ва давлат хизматини танлашдан тортиб, мобил пул ўтказмалари ва транспортни созлашнинг янги қоидаларигача. Батафсил Kazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Банклар мобил ўтказмалар бўйича дастлабки маълумотларни солиқ органларига тақдим этадилар
Қозоғистонликлар томонидан биринчи чоракда амалга оширилган мобил ўтказмалар бўйича банклардан олинган биринчи маълумотлар 2026 йил 15 апрелгача солиқ органларига тақдим этилади.
Барча ўтказмалар ҳам солиқ назоратига олинмайди, фақат учта шарт бир вақтнинг ўзида бажарилган ҳолатларга тааллуқлидир: жисмоний шахс 100 ёки ундан ортиқ турли шахслардан ўтказмалар олса, бундай ўтказмалар кетма-кет уч ой давомида амалга оширилса ва бу давр учун умумий сумма энг кам иш ҳақининг 12 бараваридан — яъни 1 020 000 тенгедан ошаса.
Фақатгина ушбу мезонларнинг барчаси бажарилган тақдирдагина шахс солиқ органлари эътиборига ҳавола қилинади.
Давлат даромадлари қўмитаси таъкидлашича, бу ўз-ўзидан ҳисоблар блокланади дегани эмас. Чекловлар фақат камераль аудитидан кейинги билдиришнома бажарилмаган тақдирдагина мумкин. Агар ўтказмалар шахсий бўлса, шахс буни исботлай олади.
Ёқилғи ва коммунал хизматлар нархларини оширишга мораторий тугайди
Қозоғистонда АИ-92 бензини, дизель ёқилғиси ва коммунал хизматлар тарифларининг ошишига қўйилган мораторий 2026 йил 1 апрелда тугайди. У 2025 йил октябрь ойидан биринчи чорак охиригача амал қилди.
Ҳукумат коммунал хизматлар тарифларининг ўзгариши 2026 йилнинг иккинчи чорагидан бошлаб мувозанатлаштирилишини кутмоқда.
Давлат хизматига танлов қандай ўзгаради
1 апрелдан бошлаб маъмурий давлат лавозимларига танлов eqyzmet портали орқали тўлиқ рақамлаштирилади. Танлов жараёни беш-етти иш кунигача қисқартирилади ва босқичлар сони камайтирилади.
Энг юқори балл тўплаган беш номзод кейинги танлов босқичига ўтади. Раҳбарлик лавозимлари учун иншо ва суҳбат жорий этилади, раҳбарлик лавозимлари учун эса ҳиссий ва ижтимоий интеллектни, шунингдек, мантиқий фикрлашни баҳолашга қаратилган амалий топшириқлар ва психометрик тестлар (IQ, EQ, SQ) жорий этилади.
Бундан ташқари, шахсий фазилатлар танловдан ташқари баҳоланади.
Қозоғистонликлар муддати ўтган ҳайдовчилик гувоҳномаларини онлайн равишда янгилашлари мумкин
2026 йил апрелдан бошлаб қозоғистонликлар ҳайдовчилик гувоҳномаларини eGov.kz портали ва eGov Mobile иловаси орқали, ҳатто уларнинг амал қилиш муддати тугаганидан кейин ҳам янгилашлари мумкин. Ушбу ўзгариш барча тоифадаги ҳайдовчилик гувоҳномаларига тегишли.
Илгари онлайн хизмат фақат амалдаги ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлганлар учун, шунингдек, йўқолиш, ўғирлаш ёки исм ўзгариши ҳолатларида мавжуд эди.
Ҳайдовчилик гувоҳномасининг амал қилиш муддати тугаганидан кейин уни алмаштириш мажбурий тиббий кўрикдан ўтишни талаб қилади. Тиббий кўрикдан ўтганлар учун ариза автоматик равишда давлат ахборот тизимларидан маълумотларни юклаб олади.
Эрта янгилаш учун (амал қилиш муддати тугашидан олдин) тиббий кўрик талаб қилинмайди. Хизмат 60 дақиқа ичида тақдим этилади.
Шунингдек, Рақамлаштириш ва сунъий интеллект вазирлиги апрель ойидан бошлаб онлайн аризаларга устувор аҳамият берилишини таъкидлади. Улар келажакда рақамли ҳайдовчилик гувоҳномасини янгилашга тўлиқ ўтишни режалаштирмоқдалар, бу навбатларни камайтиради ва давлат хизматлари марказларига бориш заруратини бартараф этади.
Қурол-яроғ қоидалари кучайтирилмоқда
Қозоғистонда 2026 йил апрель ойидан бошлаб қурол айланиши ва хавфсизлик фаолиятига оид қонунчиликка киритилган ўзгартиришлар кучга киради.
Фуқаролик ва хизмат милтиқ қуроллари эгалари синов отишларидан ўтишлари шарт бўлади. Ички ишлар вазирлиги қоидабузарликлар учун рухсатномаларни тўхтатиб қўйиши мумкин.
Юридик шахслар ўз фаолиятини тўхтатиб қўйганларида қурол ва патронларни сақлаш учун ички ишлар органларига топширишлари шарт бўлади. Хусусий хавфсизлик ташкилотлари учун талаблар ва ҳисобот талаблари ҳам кучайтирилади.
Қозоғистонда минимал озиқ-овқат нархлари жорий этилади
2026 йил 1 апрелдан 30 июнгача Қозоғистон ЕОИИ мамлакатларидан импорт қилинадиган бир қатор товарлар, шунингдек, айрим маҳаллий маҳсулотлар учун минимал нархларни белгилайди.
Тартибга солинадиган маҳсулотлар қаторига творог (кг учун 1 822 тенгедан), қайта ишланган пишлоқ (2 985 тенгедан), тухум (бир дона учун 41 тенгедан), картошка (бир кг учун 90 тенгедан), карам (72 тенгедан), сабзи (106 тенгедан), олма (175 тенгедан), ун (175 тенгедан), кунгабоқар ёғи (451 тенгедан) ва макарон (кг учун 248 тенгедан) киради.
Минимал нархлар мавсумий тебранишлар ва бозор ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ҳар чоракда қайта кўриб чиқилади.
Пиво ва пиво ичимликларини этикетлашнинг янги қоидалари кучга киради
Қозоғистонда 2026 йил 25 апрелдан бошлаб пиво ва пиво ичимликларини этикетлаш ва кузатишнинг янги қоидалари кучга киради. Ишлаб чиқарувчилар ва импортчилар ўз маҳсулотларини муомалага чиқаришдан олдин идентификация белгиларини қўллашлари шарт бўлади.
Идентификация белгилари охирги фойдаланувчи қадоқлашига, оммавий қадоқлашга, бочкаларга ёки уларнинг ёпилишларига қўлланилиши керак. Пиво ва пиво ичимликларини идентификация белгилари билан этикетлаш учун бозор иштирокчилари алоқа каналлари орқали рақамли маҳсулот ёрлиғи ва кузатиш тизимига уланган автоматлаштирилган тизимдан фойдаланишлари керак.
Тизимда маҳсулот, ишлаб чиқарувчи ва маҳсулот хусусиятлари ҳақида маълумотлар бўлади.
Қоидалар жорий этилишидан олдин ишлаб чиқарилган ёрлиқланмаган маҳсулотлар бир йил давомида сотилиши мумкин.
Астана аэропортининг парвозлар жадвали ўзгаради
2026 йил 15 апрелдан 31 майгача Астана аэропорти учиш-қўниш йўлагини таъмирлаш ишлари туфайли парвозлар жадвалини вақтинча ўзгартиради. Учиш-қўниш йўлаги ҳар куни соат 10:00 дан 18:00 гача ёпиқ бўлади.
Air Astana авиакомпанияси ўзгаришлар Астанадан Алмати, Қостанай, Ўскемен, Атирау ва Ақтўбе шаҳарларига, шунингдек, Астанадан Сеул, Франкфурт, Пекин, Тошкент, Дубай, Фукуок, Нячанг ва Истанбул шаҳарларига ички ва халқаро рейсларга таъсир қилишини маълум қилди.
“Астана ва Талдиқорган” ўртасида тўғридан-тўғри темир йўл қатнови йўлга қўйилади
2026 йил 9 апрелдан бошлаб “Астана-Ақтоғай-Талдиқорған” йўналишида тўғридан-тўғри темир йўл қатнови йўлга қўйилади.
122/121-сонли «Астана — Семей — Астана» поезди таркибига (ташувчи МЧЖ «Арай Транс KZ») икки тўғридан-тўғри вагон киритилади — бири купе ва бири плацкарт.
Ақтоғай станциясига етиб келгандан сўнг улар алоҳида поезд таркибида Талдиқорғонга ҳаракатини давом эттиради, бу йўловчиларга алмаштиришсиз қулай саёҳатни таъминлайди. Қатнов ҳар икки кунда бир марта амалга оширилади.