Қозоғистон жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида халқаро ҳамкорликни мустаҳкамламоқда
ASTANА. Кazinform — Хитойнинг Ляньюньган шаҳрида жамоат хавфсизлиги бўйича Глобал ҳамкорлик форуми конференцияси бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Ички ишлар вазирлиги хабар берди.
Форумда трансмиллий жиноятчилик, наркотрафик, кибержиноятчилик, ноқонуний миграция каби долзарб масалалар муҳокама қилинди.
Тадбирда Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазири Ержан Саденов иштирок этди ва нутқ сўзлади. Вазир мамлакат рақамли трансформацияга стратегик устувор вазифа сифатида қаралишини таъкидлади.
— Дунё янги тарихий даврга кирди. Рақамли тараққиёт суръати ортиб бормоқда. Оммавий рақамлаштиришнинг кенг имкониятлари билан бир қаторда, у хавфсизлик учун ҳам муайян муаммоларни келтириб чиқаради. Ишончим комилки, полиция тажрибасини инновацион технологиялар билан уйғунлаштириб, биз бу таҳдидларга муносиб тарзда бардош бера оламиз, — деди вазир.
Қозоғистон томони БМТнинг Кибержиноятчилик бўйича конвенциясига, шунингдек, Европа конвенциясига қўшилиш бўйича ишларни давом эттириш ниятини билдирди ҳамда БМТ, ШҲТ, МДҲ, Туркий давлатлар ташкилоти ва бошқа тузилмалар доирасида ҳамкорликни фаол ривожлантириш ниятида эканлигини билдирди.
Форум доирасида Қозоғистон делегацияси жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги сўнгги ютуқлар билан танишди. Махсус кўргазмада ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятида рақамлаштириш ва сунъий интеллектдан фойдаланишга оид замонавий технологиялар намойиш этилди.
Форум доирасида Қозоғистон Ички ишлар вазирининг Интерпол бош котиби В.Уркиза, Хитой жамоат хавфсизлиги вазири, Грузия ва Мўғулистон ички ишлар вазирлари, Беларусь Республикаси тергов қўмитаси раиси ва Huawei компанияси раҳбарияти билан икки томонлама учрашувлари бўлиб ўтди.
Мулоқот чоғида жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ўзаро ҳамкорлик, тажриба алмашиш ва инновацион технологияларни жорий этиш истиқболлари кўриб чиқилди.
Барча учрашувлар ўзаро англашув ва конструктив форматда бўлиб, томонлар хавфсизлик соҳасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва қўшма ташаббусларни амалга оширишдан манфаатдор эканини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Хавфсизлик кенгашининг киберхавфсизлик бўйича йиғилишини ўтказгани ҳақида хабар берган эдик.