Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Жеки Чан фильми, янги сунъий йўлдош ва соя иқтисодиётини камайтириш
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта Қозоғистон ҳақидаги янгиликлар глобал оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилди. Улар орасида KazSat-3R космик кемасини ишлаб чиқиш режаси, Жеки Чаннинг Қозоғистондаги фильми кенг муҳокама қилинди. Сунъий интеллект ёрдамида соя иқтисодиётига қарши курашиш ва Марокашда консуллик очилиши ҳам ёзилган. Батафсил маълумотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Euronews: Қозоғистонда Жеки Чаннинг янги фильмини суратга олиш ишлари бошланди
Дунёга машҳур актёр Жеки Чан Қозоғистонга келди. У бош ролни ўйнайдиган Armour of God: Ultimatum фильмини суратга олишни бошлади. Шу муносабат билан Euronews канали фильм ҳақида кенг кўламли лавҳа тайёрлади.
Суратга олиш ишлари Алмати ва Манғистау вилоятларида бўлиб ўтмоқда. Лойиҳа Қозоғистоннинг Sәlem Entertainment ва Гонконгнинг Billion Target компаниялари томонидан биргаликда амалга оширилмоқда.
Продюсер Игорь Цайнинг сўзларига кўра, Жеки Чанни Қозоғистоннинг ўзига хос табиати ва ранг-баранг жойлари ўзига жалб қилган. Фильм биринчи марта қозоғистонлик режиссёр Роберт Кун томонидан суратга олинади ва Жеки Чан бутун ижодий жараённи назорат қилади. Каскаддёрлик қисмини JC Stunt Team ва Қозоғистоннинг Kun-Do студияси томонидан ишлаб чиқилади.
Фильмнинг жаҳон премьераси 2027 йил февраль ойига режалаштирилган.
Jiji Press: Марракешда Қозоғистоннинг фахрий консуллиги очилди
Қозоғистоннинг Марокашдаги элчиси Саулекул Сайлауқизи Марракешдаги Қозоғистон Республикасининг фахрий консуллигининг расмий очилиш маросимида иштирок этди.
Япониянинг Jiji Press нашрининг хабар беришича, Марракешдаги фахрий консуллик Қозоғистоннинг Марокашдаги иккинчи консуллик муассасаси ҳисобланади. Бу шаҳар тасодифан танланмаган, чунки Марракеш Марокашнинг энг йирик сайёҳлик ва бизнес марказларидан биридир. Бундан ташқари, ўтган йилдан бери амалда бўлган визасиз режим икки мамлакат фуқаролари ўртасидаги ўзаро ташрифларнинг кўпайишига ижобий таъсир кўрсатди.
Reuters: Қозоғистон нефть қазиб олишни камайтирмоқда
Қора денгиздаги асосий нефть экспорт терминали ҳозирда ишламаяпти, натижада Қозоғистон нефть қазиб олишни қисқартирганини маълум қилди. Reuters маълумотларига кўра, мамлакатнинг энг йирик нефть кони қазиб олишни 50 фоиздан кўпроққа камайтирди.
Дунёнинг кунлик нефть таъминотининг тахминан 2 фоизини таъминлайдиган ушбу экспорт йўналишининг узилиши нефть бозорига қўшимча босим ўтказмоқда.
The Times of Central Asia: Янги сунъий йўлдош учун 22 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратилди
Қозоғистоннинг миллий сунъий йўлдош алоқа тизими KazSat-2 және KazSat-3 сунъий йўлдошларидан, шунингдек, Ақкўл ва Кўктерек ер усти бошқарув марказларидан иборат. Энди Ҳукумат KazSat-3R алоқа қурилмасини ишлаб чиқиш учун 10,4 миллиард тенге ажратди. Бу ҳақда The Times of Central Asia хабар берди.
KazSat-3R Қозоғистон ва Россия ҳамда Марказий Осиёнинг айрим минтақаларини телерадио, маълумотлар алмашинуви, телефон алоқаси ва интернет хизматлари билан таъминлайди.
Ўтган йили Сенат депутати Андрей Лукин KazSat-3R лойиҳасини амалга ошириш учун 40,2 миллиард тенге керак бўлиши мумкинлигини айтган эди. Шунингдек, у давлат харидлари талаблари хорижий компанияларнинг иштирокини чеклаши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди.
Xinhua: Ғалла ва ун экспорти 12,5% га ошди
Қозоғистон ўтган йилнинг сентябридан жорий йилнинг 17 июлигача 13,5 миллион тонна ғалла ва ун экспорт қилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 12,5% га кўп. Бу янгиликни Хитойнинг Xinhua ахборот агентлиги тарқатди.
Экспорт ўсиши Марказий Осиё мамлакатларига ва Афғонистонга экспорт қилинган маҳсулотлар ҳисобига бўлди. Хусусан, Ўзбекистонга дон экспорти 37% га, Афғонистонга 59% га, Туркманистонга 34% га ва Қирғизистонга 1,4 бараварга ошди.
Report: Сунъий интеллект ёрдамида соя иқтисодиёти чекланмоқда
Қозоғистонда 2026–2028 йилларга мўлжалланган соя иқтисодиётига қарши курашиш бўйича кенг қамровли ҳаракатлар режаси тасдиқланди. Report лойиҳа ҳақида ёзган.
Режа иқтисодиётнинг шаффофлигини ошириш мақсадида рақамлаштириш бўйича 53 та чора-тадбирларни ўз ичига олади. Буларга савдо, қурилиш, транспорт, қишлоқ хўжалиги, соғлиқни сақлаш ва таълим киради. Асосий восита сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда ягона рақамли мониторинг платформаси бўлади.