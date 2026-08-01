Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Туркий давлатларнинг биринчи сунъий йўлдоши, "Келажак ўйинлари" ва Дастан Сатпаевнинг голи
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта Қозоғистон ҳақидаги маълумотлар жаҳон матбуотида кўп ёритилди. Улар орасида "Келажак ўйинлари - 2026" халқаро мультиспорт турнири ва Туркий давлатлар ташкилоти томонидан сунъий йўлдошни учириш ғояси алоҳида тилга олинди. Жаҳон оммавий ахборот воситалари Россия нефтини Қозоғистонда қайта ишлаш масаласини ва Дастан Сатпаевнинг "Челси" футбол клубига муваффақиятли ўтиши масаласини эътиборсиз қолдирмади. Батафсил маълумотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Report: Туркий давлатлар биринчи марта сунъий йўлдошни учиришади
Туркий давлатлар ташкилоти биринчи марта наносунъий йўлдошни ишлаб чиқади ва космосга учиришни режалаштирмоқда. Қўшма космик кема «OTS-SAT» деб номланади ва учириш санаси 2027 йилга белгиланган. Бу хабар Report агентлигининг Қозоғистон бюроси томонидан эълон қилинди.
Яқинда Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жасулан Мадиев ва ТДТ бош котиби Кубаничбек Омуралиев лойиҳани муҳокама қилди. Томонлар лойиҳа доирасида келишувларни ишлаб чиқиш, лойиҳани молиялаштириш ва учириш жараёни билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилишди.
– Сунъий йўлдошнинг муҳандислик модели тўлиқ ишлаб чиқилди ва ишлар тасдиқланган жадвалга мувофиқ амалга оширилмоқда, — деди вазирлик.
Маълумки, космик аппарат қозоғистонлик муҳандислар ва мутахассислар томонидан Астанадаги космик аппаратларни йиғиш ва синовдан ўтказиш мажмуасида ишлаб чиқилмоқда.
Жасулан Мадиевнинг сўзларига кўра, OTS-SAT лойиҳаси ТДТга аъзо давлатлар ўртасидаги технологик ҳамкорликни мустаҳкамлайди ва космик соҳада қўшма лойиҳалар учун йўл очади.
Reuters: Россия нефтини қайта ишлаш бўйича музокаралар олиб борилмоқда
Қозоғистон нефтни қайта ишлаш заводларида Россия нефтини қайта ишлаш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Нефть маҳсулотлари Қозоғистон ички бозорига сотилади ва Россияга етказиб берилиши мумкин деб тахмин қилинмоқда. Энергетика вазирлигининг маълумотлари Reuters агентлиги томонидан тарқатилди.
– Россия нефтини қайта ишлаш, олинган маҳсулотларни Қозоғистон бозорига сотиш ва маҳсулотларнинг бир қисмини Россия Федерациясига экспорт қилиш бўйича музокаралар олиб борилмоқда, — дейилади вазирлик хабарида.
Агентлик маълумотларига кўра, бу қадам маҳаллий нефтни қайта ишлаш заводларига хомашё етказиб беришни таъминлаш ва ички бозорда ёқилғи тақчиллигининг олдини олиш учун қилинган.
Lentа: “Келажак ўйинлари 2026” халқаро турнири бошланди
Астанада “Келажак ўйинлари – 2026” халқаро мультиспорт турнири бошланди. Турнир жисмоний ва рақамли форматларни ўз ичига олган фиджитал йўналишларида ўтказилади. Россиянинг Lenta.ru онлайн нашри мусобақа ҳақида ёзган.
Мусобақада 34 мамлакатдан 800 дан ортиқ вакиллар иштирок этади. Турнирда спортчилар 8 йўналишда: фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, фиджитал яккакураш, фиджитал шутер, фиджитал рақс, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang ва PUBG: Battlegrounds бўйича беллашадилар.
Турнирнинг очилиш маросими 29 июль куни «Барыс Арена» мажмуасида бўлиб ўтди. Ўйин 9 августгача давом этади.
The Chelsea Chronicle: Сатпаевнинг мавсумолди фаолияти
Британиянинг The Chelsea Chronicle нашри Дастан Сатпаевни «Челси» – «Уэстерн Сидней Уондерерс» ўйинининг асосий юлдузларидан бири сифатида баҳолади.
Нашр журналисти Жек Дрюри Сатпаевнинг профессионал даражасини юқори баҳолади. Қозоғистонлик футболчи дастлабки дақиқаларданоқ рақиб дарвозасига гол урганини таъкидлаб, унинг спорт карьераси умид бағишлади.
— Дастаннинг "Челси" футбол клубига ўтиши авваллари диққат марказида бўлган эди. Биз мухлислар ёш футболчига катта қизиқиш билдирганини пайқадик. Дастан ўйиннинг 10 дақиқасидан камроқ вақт ичида "Челси" учун биринчи голини урди. "Челси" ҳужумчиси атиги 16 ёшда ва у келажакдаги юлдуз эканлигини исботлади. Бу натижадан сўнг, бош мураббий Хаби Алонсо уни қийин рақибларга қарши ўйинларда ҳам эътиборсиз қолдирмаслиги аниқ бўлди, — деб ёзган муаллиф.