Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Тоқаевнинг суҳбати, Вице-президент, Қирғизистонга нефть транзити
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта жаҳон матбуоти Қозоғистон ҳақида кўплаб хабарлар берди. Улар орасида Давлат раҳбарининг Xinhua ахборот агентлигига берган эксклюзив суҳбати, Лаос Президенти Тхонглун Сисулитнинг мамлакатга расмий ташрифи тилга олинди. Шунингдек, бу ҳафта Вице-президент ва Ҳукумат таркибига кимлар тайинлангани ва Қирғизистонга нефть транзити қандай бошланганлиги ҳақида ҳам ёзилган. Батафсил маълумотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Reuters: Тоқаев вице-президентни тайинлади
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев душанба куни Ерлан Қаринни Вице-президент этиб тайинлади. Ушбу лавозим Қозоғистонда жорий йилда қабул қилинган янги Конституцияга мувофиқ ташкил этилган. Ахборот Reuters томонидан чоп этилган.
Қарин терроризмга қарши курашда тажрибага эга ва 2019 йилдан бери Тоқаевнинг бош маслаҳатчиси бўлиб ишлаган.
ТАСС: Ҳукумат таркиби тузилди
Қозоғистонда Ҳукумат таркиби қайта тузилди. Унга 25 киши киради. Россиянинг ТАСС агентлиги ҳукуматдаги кадрлар ўзгаришлари ҳақида хабар берди.
Ҳукуматни Олжас Бектенов бошқаради ва Нурлибек Налибаев Бош вазирнинг биринчи ўринбосари этиб қайта тайинланди. Бош вазир ўринбосарлари қаторига Ғалимжан Қойшибаев, Қанат Бозимбаев, Серик Жуманғарин ва Жаслан Мадиев киради.
Мухтар Тилеуберди ташқи ишлар вазири, Арман Қириқбаев маданият ва ахборот вазири, Мурат Муханов фавқулодда вазиятлар вазири ва Алибек Қуантиров экология ва табиий ресурслар вазири этиб тайинланди.
Бошқа вазирлар ўз лавозимларида қолдилар.
Caspian Post: Лаос президенти расмий ташриф билан келди
Лаос президенти Тхонглун Сисулит Қозоғистонга расмий ташриф билан келди. Давлат раҳбари мартабали меҳмонни Мустақиллик саройида кутиб олди. Бу ҳақда Caspian Post хабар берди.
Икки президент расмий делегациялар аъзоларини бир-бири билан таништирди. Фахрий қоровул бошлиғи ҳисобот берганидан сўнг, икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради.
Кейин Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит кичик таркибда музокаралар олиб боришди.
Xinhua: Қозоғистон Хитой билан ҳар томонлама стратегик шерикликни мустаҳкамлашга тайёр
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Xinhuа ахборот агентлигига ёзма суҳбат берди. Давлат раҳбари Астана ва Пекин ўртасидаги стратегик алоқаларни, айниқса иқтисодиёт, таълим, сунъий интеллект, рақамлаштириш, туризм ва тарих соҳаларидаги ҳамкорликни таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон "Яхлит Хитой" сиёсатига қатъий амал қилишини ва давлатларнинг ҳудудий яхлитлиги тамойилини бузишга қарши эканлигини таъкидлади. Қозоғистон БМТ, ШҲТ ва ОҲИЧК доирасида Хитой билан уйғун ҳамкорликни давом эттиради. Шунингдек, у "Марказий Осиё-Хитой" форматидаги ҳамкорликни тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
— Қозоқ халқи "Йўли бирнинг — юки бир" дейди. Икки мамлакат ўртасидаги бундай муносабатлар халқларимизнинг асосий манфаатларига жавоб беради ва бутун Евроосиё маконида тинчлик ва барқарорликни таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Jiji Press: Қозоғистон Қирғизистонга нефть транзитини йўлга қўйди
Август ойида «ҚазТрансОйл» Қозоғистон ҳудуди орқали Қирғизистонга 35 минг тонна нефть ташиди. Компаниянинг расмий маълумотлари Япониянинг Jiji Press нашри томонидан эълон қилинди.
«ҚазТрансОйл» — магистраль нефть қувурларининг миллий оператори. Компания томонидан бошқариладиган қувур тармоғининг умумий узунлиги 5,4 минг километрни ташкил этади. Ҳозирда Россия нефти магистраль қувур тизими орқали «ҚазТрансОйл»га тегишли нефть қуйиш шохобчасига етказиб берилади ва кейин темир йўл танкерларига юкланади.
Қирғизистон орқали нефть транзитининг йўлга қўйилиши Қозоғистон ҳудуди орқали нефть етказиб бериш учун янги йўналиш очади ва «ҚазТрансОйл» томонидан кўрсатиладиган транспорт хизматлари доирасини кенгайтиради.