Қозоғистон жаҳон ОАВларида: ШҲТ саммити, Хитой-Европа коридори, визасиз саёҳат ва молиявий назорат
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон сентябрь ойининг биринчи кунларида жаҳон оммавий ахборот воситаларининг диққат марказида бўлди. Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Хитойга расмий ташрифи, ШҲТнинг Тяньцзиндаги саммитида кўтарган стратегик ташаббуслари, “Хитой-Европа” транзит йўлагини кенгайтириш режаси ва визасиз қатнов бўйича янги келишувлар кенг ёритилди. Шунингдек, молиявий назоратни кучайтиришга қаратилган қонунчиликка ўзгартиришлар киритилди. Батафсил Kazinform агентлиги шарҳида ўқинг.
Trend: ШҲТ саммитидаги Қозоғистон Президентининг стратегик ташаббуслари
Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг саммитида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ташкилот доирасидаги стратегик шерикликни чуқурлаштиришга қаратилган қатор ташаббусларни илгари сурди. Бу ҳақда Озарбайжоннинг Trend агентлиги хабар берди.
Давлат раҳбари ШҲТнинг “Шанхай руҳи”га мувофиқ ўзаро ишонч, самарадорлик ва маданий хилма-хилликни ҳурмат қилиш тамойилларини сақлаш муҳимлигини таъкидлади. У ташкилотни халқаро мулоқот ва ҳамкорлик учун доимий платформа сифатида ривожлантиришни таклиф қилди.
Хавфсизлик соҳасида Қасим-Жомарт Тоқаев терроризм, экстремизм, наркотик моддалар савдоси ва кибержиноятчиликка қарши курашда биргаликдаги ҳаракатларни кучайтиришни қўллаб-қувватлади. Шунингдек, Афғонистонни минтақавий иқтисодий жараёнларга жалб этиш муҳимлигини таъкидлади.
Президент БМТ Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилиш зарурлигини таъкидлаб, адолатли ва тенг ҳуқуқли жаҳон тартибини ўрнатишдан Қозоғистон манфаатдор эканини маълум қилди. Иқтисодий соҳада Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ давлатларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши икки баравар кўпайиб, 30 фоизга етганини таъкидлади. Қозоғистон минтақавий савдо айланмаси ортиб бораётганини қайд этди ва Хитойнинг ШҲТ Тараққиёт банкини ташкил этиш ташаббусини қўллаб-қувватлади.
Саммит доирасида Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилиши бўлиб ўтди, унда Хитой Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари Дин Сюэсян иштирок этди. Икки давлатдан 500 дан ортиқ вакиллар иштирок этди. Натижада энергетика, транспорт ва рақамлаштириш соҳаларини қамраб олган 70 дан ортиқ ҳужжат имзоланди, келишувларнинг умумий ҳажми 15 миллиард доллардан ошди.
ТАСС: Қозоғистон Хитой-Европа транзит йўлагининг ўтказиш қобилиятини оширади
Қозоғистон 2025 йилда Достиқ-Мўйинти темир йўл участкасига иккинчи йўлни қўшиш ҳисобига Хитой-Европа транзит йўлагининг ўтказиш қобилиятини беш баробар оширади. Бу ҳақда Россиянинг ТАСС ахборот агентлиги хабар берди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, Қозоғистон Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” ташаббусида фаол иштирок этмоқда.
Хитой ва Европа ўртасидаги қуруқликдаги транспортнинг 85 фоизи мамлакат орқали ўтади.
Бундан ташқари, Қозоғистон Транскаспий халқаро транспорт коридори салоҳиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватламоқда.
Ўтган йили ушбу йўналиш бўйича 4,5 миллион тонна юк ташилди, бу ўтган йилга нисбатан 62 фоизга кўпдир. Келгусида бу кўрсаткични 10 миллион тоннага етказиш режалаштирилган.
Каспий денгизининг Ақтау ва Қурик портлари орқали юк ташиш ҳажми ҳам босқичма-босқич ошиб бормоқда. Президент таъкидлаганидек, Қозоғистонда Хитой компаниялари учун йирик инфратузилма лойиҳалари амалга оширилмоқда. Ляньюньган портидаги Қозоғистон-Хитой логистика терминали ва Сиандаги қуруқ порт шулар жумласидандир. Бу лойиҳалар Хитой тадбиркорлик субъектларига Қозоғистоннинг транзит салоҳиятидан самарали фойдаланиш имконини беради.
Anadolu: Қозоғистон фуқаролари Арманистонга шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан боришлари мумкин
Қозоғистон парламенти “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида фуқароларнинг мамлакатга бориши ва бўлиш тартиби тўғрисидаги битим”ни ратификация қилди. Бу ҳақда Туркиянинг Anadolu агентлиги хабар берди.
Ҳужжатга кўра, фуқаролар мамлакатда 30 кундан ортиқ қолса, ички ишлар органларида рўйхатдан ўтишлари керак бўлади. Ҳозирда улар 90 кунгача рўйхатдан ўтмасдан қолишлари мумкин.
Бундан ташқари, келишув мамлакатда қолиш муддатини миллий қонунчиликка мувофиқ 90 кундан ортиқ муддатга узайтириш имконини беради. Бунинг учун вақтинчалик яшаш учун рухсатнома олиш кифоя.
Шу тариқа, ҳар икки томон учун ҳам виза режими бекор қилинади, фуқароларнинг мамлакатга кириши харажатлари камаяди. Шартнома шунингдек, киришни рад этиш ёки кирувчи шахсларни қайтариш ҳуқуқини ҳам назарда тутади.
Арманистон томони ҳужжатни 2024 йил 15 ноябрда ратификация қилган. Расмий маълумотларга кўра, жорий йилда Қозоғистонга 12 мингга яқин Арманистон фуқароси келган.