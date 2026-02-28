Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Сербия президентининг ташрифи, футбол клубини сотиш, ШЭС, шахмат лабораторияси
ASTANA. Кazinform – Февраль ойининг сўнгги ҳафтасида жаҳон оммавий ахборот воситаларининг эътибори Қозоғистонга қаратилди. Бунинг сабаби, Сербия президенти Александр Вучич пойтахтга келди, Буюк Британия билан муҳим шартномалар имзоланди. Алматидаги университетда шахмат лабораторияси очилди ва ҳудудий футбол клуби сотувга қўйилди. Батафсил маълумотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Caspianpost: Сербия президентининг Қозоғистонга ташрифи
26-27 февраль кунлари Александр Вучич расмий ташриф билан Астанага келди. У Қозоғистон Президенти билан учрашди ва бир қатор ҳужжатларни имзолади. Caspianpost расмий ташриф арафасида ташриф ҳақида ахборот эълон қилди.
"Олий даражадаги музокаралар Қозоғистон ва Сербия ўртасидаги муносабатларга янги туртки бериши кутилмоқда. Давлат раҳбарлари икки томонлама ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилайдилар ва сиёсий мулоқотни ривожлантириш чораларини кўрадилар.
Музокараларнинг асосий йўналиши савдо-иқтисодий шерикликни кенгайтириш, шунингдек, маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилади", — дейилади нашрда.
Аnadolu: Қозоғистон ва Буюк Британия "Йўл харитаси"ни имзолади
Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев Лондонда Британия бизнес ҳамжамияти вакиллари билан учрашди. Учрашув давомида муҳим давлатлараро қарорлар қабул қилинди ва 2027 йилгача мўлжалланган муҳим минераллар ва ноёб ер металларини ишлаб чиқариш бўйича "Йўл харитаси" тасдиқланди. Аnadolu агентлиги учрашувдан асосий янгиликлар билан ўртоқлашди.
Тадбирда Британия ҳукумати вакиллари, шунингдек, «Maritime House», «Weir Group», «Perry Engineering», «Car Park Transformer», «British Petroleum», «Standard Chartered Bank», «UK Export Finance», «London Stock Exchange Group», «Gleeds», «Better Earth», «Eutelsat OneWeb» каби компаниялар раҳбарлари иштирок этди.
Қозоғистонлик дипломат Британия бизнес ҳамжамияти вакилларини мамлакатнинг сўнгги 25 йил ичида эришган ютуқлари ҳақида маълумот берди.
Тадбир якунида қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:
· Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасида 2027 йилгача мўлжалланган муҳим минераллар соҳасида стратегик ҳамкорлик бўйича йўл харитаси;
· «Coventry University» ва «Coventry University Kazakhstan» ўртасида ҳамкорликни кенгайтириш ва Алматида лицензияланган кампус очиш тўғрисидаги меморандум;
· Алматида «Charterhouse School» мактабининг очиш;
· «Cardiff University» сунъий интеллект марказининг ишга тушириш;
· Ақтўбе шаҳрида «Heriot-Watt University»нинг янги кампусининг очиш.
Report: Жамбилда қуриладиган энг катта шамол электр станцияси
Қозоғистон ва Франция 1 ГВт қувватга эга шамол электр станциясининг мега-лойиҳасини амалга ошириш ниятида. Шу мақсадда Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов француз энергетика компанияси TotalEnergies раҳбарияти билан учрашув ўтказди. Муҳокамаларда TotalEnergies EP компаниясининг Осиё-Тинч океани минтақаси бўйича катта вице-президенти Мансур Жақипов ва Қозоғистондаги TotalEnergies раҳбари Фруде Юнес иштирок этди.
Reportга кўра, музокаралар Жамбил вилоятида 1 ГВт қувватга эга «Мирний» шамол электр станциясини қуриш лойиҳасига қаратилди. Ушбу лойиҳа Қозоғистон ва Франция ўртасидаги декарбонизация йўналишидаги икки томонлама ҳамкорликнинг муҳим қисмидир. Лойиҳа икки мамлакат ҳукуматлари ўртасида тузилган махсус келишув доирасида амалга оширилмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, станциянинг ўзига хослиги унинг гибрид табиатида: шамол ишлаб чиқаришдан ташқари, мажмуа 300 МВт/600 МВт/соат энергия сақлаш тизими билан жиҳозланади.
Бундан ташқари, лойиҳа “Жанубий Қозоғистон ДАЭС” (ЮКГРЭС) ва Шу нимстанцияларига уланиш учун 280 километр узунликдаги юқори кучланишли электр узатиш линияларини қуришни режалаштирмоқда.
The Times of Central Asia: KazChessLab лабораторияси очилди
19 февраль куни Алматидаги Қозоқ миллий аёллар педагогика университетида (QyzPU) мамлакатдаги биринчи KazChessLab лабораторияси очилди. Очилиш маросимида "Шахмат ўқитувчиси" Minor дастурининг дастлабки 25 битирувчисига сертификатлар топширилди. Бу ҳақда The Times of Central Asia хабар берди.
Лабораториянинг очилиш маросимида Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек, Қозоғистон шахмат федерацияси президенти Тимур Турлов ва университет ректори Бейбиткул Каримова иштирок этди.
— Президент топшириғи бўйича 2023 йилда шахматни ривожлантириш бўйича стратегик режа тасдиқланди. Ҳар бир болани мактабнинг бошланғич синфларидан бошлаб шахмат билан таништириш ва ўйинни ўзлаштириш зарур. Бугунги кунда Қозоғистон шахматда юқори ютуқларни кўрсатмоқда ва уни янада ривожлантириш учун малакали ўқитувчилар керак, — деди вазир.
Қозоғистон шахмат федерацияси президенти Тимур Турлов кўп йиллик ишларни сарҳисоб қилиб, лабораториянинг очилишини сифат жиҳатидан янги босқич деб баҳолади.
– Биз дастлабки 25 нафар шахмат ўқитувчисига дипломлар топширдик. Афтидан, бу Қозоғистон тарихида ҳеч қачон бўлмаган. Бу ёш мутахассислар нафақат болаларга ўйин қоидаларини ўргатишади, балки интеллектуал ўсиш дунёсида уларнинг устозлари ва йўлбошчиларига ҳам айланишади. Лекин биз бундан ҳам олдинга силжишни истаймиз. Шу сабабли мамлакатдаги биринчи янги форматдаги KazChessLab ишга туширилмоқда, у ерда энг яхши шахмат ўқитиш усуллари синовдан ўтказилади ва такомиллаштирилади, — деди федерация президенти.
ТАСС: Футбол клуби 2 минг долларга сотилиши мумкин
Туркистон вилояти жисмоний тарбия ва спорт бошқармаси қошидаги "Турон" профессионал футбол клуби сотувга қўйилди. Онлайн аукцион ҳужжатларини ўрганган ТАСС маълумотларига кўра, бошланғич нарх атиги 1 миллион тенге (тахминан 2,1 минг доллар) ни ташкил этади.
Бу миқдор клубнинг қарзлари ва мажбуриятларини ҳисобга олган ҳолда аниқланган бозор қийматидир. Аукцион нархни ошириш усули билан ўтказилади. Унда жисмоний шахслар, якка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахслар, жумладан, чет элликлар ҳам иштирок этишлари мумкин. Харидор футболни ривожлантиришга сарфлаш учун камида 200 миллион тенге (тахминан 400 минг АҚШ доллари) маблағга эга бўлиши керак. Аукцион 3 март куни бошланади ва клуб аукционда фақат битта иштирокчи бўлса ҳам сотилиши мумкин.
Ғолибга бир нечта талаблар қўйилади. Клубнинг бўлажак эгаси кейинги 10 йил ичида клуб ходимлари сонини сақлаб қолиш, ёшлар академиясини яратиш, аёллар жамоасини ривожлантириш ва стадионлар билан шартномалар тузиш мажбуриятини олади. Клубни қайта сотиш ёки уни ишончли бошқарувга ўтказиш ҳуқуқи берилмайди. Асосий вазифа - «Турон»ни 2027 йилга қадар Премьер-лигага қайтариш.