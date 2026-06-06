Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Эрон уранини сақлаш, Байқўнғирдаги янги ракета, Алатау шаҳри ва нефть қазиб олиш
ASTANA. Kazinform – Июнь ойининг биринчи ҳафтасида жаҳон интернет нашрларида чиққан материаллар кўздан кечирилди. Янгиликларнинг асосий қисми Алатау шаҳрининг ривожланиш йўналиши, Байқўнғирга етказиб берилган янги ракета ҳамда нефть ишлаб чиқариш ҳажми мавзуларига бағишланган. Шунингдек, Эроннинг бойитилган уран захираларини Қозоғистонда сақлаш бўйича таклиф ва денгиз орқали юк ташиш соҳасида қайд этилган рекорд кўрсаткичлар ҳақида ҳам сўз юритилган. Бу ҳақда батафсил Kazinform мухбирининг шарҳида ўқиш мумкин.
Euronews: Қозоғистон Эрон уранини сақлашга тайёр
Қозоғистон АҚШ ва Эрон ўртасидаги музокараларга кўмаклашиш мақсадида Эроннинг бойитилган уранини ўз ҳудудида жойлаштиришни таклиф қилди. Ўтган ҳафта Президент Қасим-Жомарт Тоқаев МАГАТЭ бош директори Рафаэль Гросси билан учрашувда бу ғояни қўллаб-қувватлади ва Қозоғистонни уран захирасининг нейтрал васийси сифатида тақдим этди.
Euronews маълумотига кўра, 2017 йилда Қозоғистон БМТнинг ядровий назорат органи билан биргаликда МАГАТЭнинг Паст бойитилган уран банкини жойлаштирган эди. У мамлакат шарқидаги Ўскемен шаҳрида, Улби металлургия заводида жойлашган ва 2019 йил октябрь ойида фаолиятини бошлаган. Банкнинг мақсади — фуқаровий ядровий дастурлар учун ёқилғи етказиб беришни таъминлаш ва ядровий қуроллар тарқалиши хавфини камайтиришдан иборат.
«Барча томонлар билан халқаро келишувга эришилган тақдирда, ўз томонимиздан ҳалол ният билан техник ёрдам кўрсатишга тайёр эканимизни билдирамиз», — деди Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Ерлан Жетибай.
Reuters: Қозоғистон нефть қазиб олишни қайта тиклади
26 майдаги авариядан кейин “Тенгиз” конининг нефть қазиб олиши кескин пасайган эди. Ўшандан бери нефть қазиб олиш кунига 290 минг тоннагача ошди.
Reuters агентлигининг маълумотларига кўра, 28 май куни “Тенгиз” конида нефть қазиб олиш ҳажми 310 минг баррелни ташкил этган бўлса, 31 май кунига келиб бу кўрсаткич суткасига тахминан 900 минг баррелга етган.
Май ойида нефть ва газ конденсатини умумий ишлаб чиқариш ҳажми суткасига ўртача 2,1 миллион баррелни ташкил қилди. Бу апрель ойидаги кўрсаткичдан (суткасига 2,16 миллион баррель) паст ҳисобланади.
Қозоғистон дунёда ишлаб чиқарилаётган хом нефтнинг тахминан 2 фоизини таъминлайди. Нефтнинг катта қисми Каспий қувур линияси консорциуми орқали Россиянинг Новороссийск портига экспорт қилинади.
Anadolu: Тоқаев тадбиркорларни Алатау шаҳрини ривожлантиришга чақирди
Қозоғистонлик тадбиркорлар Алатау шаҳридаги лойиҳаларни қўллаб-қувватлашлари керак. Бу ҳақда Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистондаги биринчи рақамли шаҳарни ривожлантиришга бағишланган йиғилишда айтди.
Anadolu томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Алатау шаҳрида 50 дан ортиқ инвестиция лойиҳалари амалга оширилади. Лойиҳаларнинг умумий қиймати 4 миллиард долларни ташкил этади ва 50 мингдан ортиқ иш ўринлари яратилиши мумкин.
Қасим-Жомарт Тоқаев бир-икки йил ичида устувор соҳаларга инвесторларни жалб этиш ва инвестиция портфелини кенгайтиришга чақирди. Унинг сўзларига кўра, маҳаллий корхоналар "нафақат кузатувчи, балки шаҳарни ривожлантиришда тенг ҳуқуқли иштирокчилар" бўлиши керак.
ТАСС: Байқўнғирга ракета етказиб берилди
“Прогресс МС-36” юк кемасини орбитага чиқариш учун мўлжалланган “Союз-2.1б” ракета ташувчиси Байқўнғир космодромига етказиб берилди. Бу маълумотни Роскосмосга таяниб ТАСС тарқатди.
“Южний" космик маркази мутахассислари ракета блоклари билан тўлдирилган темир йўл поездини қабул қилишди”, - дейилади хабарда.
Юк туширилгандан сўнг, мутахассислар блокларни жойлаштирадилар ва кейин улар ракета учиришга тайёргарлик бошланишидан олдин 31-платформанинг техник комплексига юборилади.
ТАСС шунингдек, Байқўнғир шаҳар маъмурияти раҳбари Константин Бусигин билан суҳбатлашди. Унинг сўзларига кўра, шаҳар маъмурияти Қозоғистон билан биргаликда шаҳарга бир кунлик турлар сонини кўпайтиришни режалаштирган.
Xinhua: Май ойида денгиз юк ташиш ҳажми рекорд даражага етди
«Қазмортрансфлот» миллий юк ташиш компанияси контейнер юк ташиш ҳажмини оширди. Ўтган ойда Ақтау денгиз портидан Боку яқинидаги Алят денгиз портига 7451 та 20 футлик эквивалент (TEU) контейнер ташиди. Бу ҳақда Xinhua хабар берди.
2019 йилдан бери «Қазмортрансфлот» Ақтау ва Алят портлари ўртасида 210 мингдан ортиқ TEU контейнерларини ташди. Бу тахминан 2,7 миллион тонна юкга тенг.
Транскаспий халқаро транспорт йўналиши Қозоғистон, Хитой, Кавказ мамлакатлари, Туркия ва Европа бозорларини боғлайди. Бу йўналиш - Осиё ва Европа ўртасидаги муҳим транспорт йўлаги ҳисобланади.