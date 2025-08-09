Қозоғистон жаҳон ОАВларида: БМТ ислоҳоти, инвесторларнинг режалари ва самолёт ҳалокати ҳисоботи
ASTANA. Kazinform – Август ойи бошида кўплаб оммавий ахборот воситаларида Қозоғистон ҳақида бир қатор муҳим янгиликлар чоп этди. Бири мамлакат Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ислоҳотини қўллаб-қувватлаётгани, иккинчиси эса озарбайжонлик сармоядорлар Қозоғистонда сайёҳлик объекти қуришни режалаштираётгани ҳақида хабар берган. Бундан ташқари, ўтган йили Ақтау яқинида ҳалокатга учраган самолётнинг ҳолати ҳам муҳокама қилинган. Абай таваллудининг 180 йиллиги муносабати билан эса қозоқ ва ўзбек адиблари ўртасидаги ҳамкорлик тобора кучайиб бормоқда. Тўлиқ Kazinform агентлиги шарҳида ўқишингиз мумкин.
Anadolu: Қозоғистон БМТ ислоҳотини қўллаб-қувватлайди
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонга ташриф буюрган БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш билан музокара ўтказди. Учрашувда Тоқаев олий мартабали меҳмоннинг ташрифи мамлакат учун алоҳида аҳамият касб этишини таъкидлаб, кейинги ташриф БМТнинг барқарор ривожланиш кун тартибига содиқлигини намойиш этишини айтди. Бу ҳақда Туркиянинг Anadolu агентлиги Ақордага таяниб хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг фикрича, Марказий Осиёда биринчи Барқарор ривожланиш мақсадлари марказининг очилиши бутун минтақа учун муҳим ютуқдир. Давлат раҳбари, шунингдек, Қозоғистон Бош котибнинг БМТни ислоҳ қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларини тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди.
Ўз навбатида Антониу Гутерриш Қозоғистоннинг халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва Барқарор ривожланиш мақсадларини илгари суришдаги ҳиссасини қайд этди.
Учрашув иштирокчилари БМТнинг Марказий Осиё ва Афғонистон учун Барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича минтақавий маркази фаолиятининг истиқболи, БМТни ислоҳ қилиш масалалари, халқаро ва минтақавий кун тартиби, шунингдек, бошқа долзарб масалаларни муҳокама қилдилар.
Учрашув якунида томонлар Қозоғистон ҳукумати ва БМТ ўртасида БМТнинг Марказий Осиё ва Афғонистон учун Барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича минтақавий марказини ташкил этиш тўғрисидаги Битимни имзоладилар.
Azertag: Озарбайжонлик инвесторлар Қозоғистонда сайёҳлик объекти қуришни режалаштирмоқда
Яқинда Абай вилояти ҳокими Берик Уали ва Қозоғистоннинг Озарбайжондаги элчиси Алим Байел учрашган, Азертаг агентлигининг хабар беришича, деб ёзган Azertag агентлиги.
Бундан ташқари, йиғилишда Озарбайжон-Қозоғистон ишбилармонлар кенгаши раҳбари ўринбосари, Туркия тадбиркорлар уюшмаси бошқаруви раиси Аслан Қунияров, Озарбайжон инвестиция холдинги ва Тадбиркорликни ривожлантириш жамғармаси вакиллари иштирок этди.
Озарбайжон делегацияси Алакўл соҳилида халқаро тиббиёт-соғломлаштириш мажмуасини қуриш бўйича ўзининг инвестиция лойиҳасини тақдим этди. Инвесторлар йил давомида бир вақтнинг ўзида 800 кишига мўлжалланган сайёҳлик объектини қуришни режалаштирмоқда. Инвестициялар ҳажми 20 миллион долларни ташкил этади. Мажмуа ишга туширилгач, 200 га яқин янги иш ўрни яратилади. Бундан ташқари, лойиҳа ҳудуднинг туристик жозибадорлигини ошириш, маҳаллий бюджетга солиқ тушумларини ошириш, тиббиёт ва дам олиш чорраҳасида янги кластерни шакллантириш имконини беради.
Элчи Алим Байелнинг сўзларига кўра, ҳозир Озарбайжон ва Қозоғистон иттифоқ муносабатлари янги босқичга кўтарилган.
“Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ўтган йили Озарбайжонга учта расмий ташриф билан борган эди. Давлатимиз раҳбари олдимизга аниқ вазифалар қўйиб, иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, ишлаб чиқариш ва туризм соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича кўрсатмалар берди. 2024 йилда Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасида қўшма инвестиция фондини ташкил этдик. Алакўлдаги лойиҳа амалга оширилса, мазкур жамғарма доирасидаги илк лойиҳалардан бири бўлиши мумкин”, – дейди Алим Байел.
Ўз навбатида, вилоят ҳокими Берик Уали ҳам туризм лойиҳасининг вилоят учун аҳамиятини таъкидлади.
“Қозоғистон ва Озарбайжон - қардош халқлар, бизни умумий тарих ва маънавий илдизлар бирлаштиради. Ташрифингиз ва вилоятимизда йирик сайёҳлик мажмуасини яратиш ташаббусингиздан хурсандмиз. Ҳозир “Алакўл” туристик зонасининг бош режаси ишлаб чиқилмоқда. Қурилиш учун ер участкаси ажратишга тайёрмиз. Ҳокимият томонидан қўллаб-қувватланади”, - деди Берик Уали.
Trend: AZAL самолёти ҳалокати бўйича якуний ҳисобот бир неча ой ичида тайёр бўлади
Қозоғистон бош вазири ўринбосари Қанат Бозумбаевнинг бу сўзлари ҳақида Озарбайжон Trend агентлиги хабар берди.
2024 йил2 5 декабрда “Озарбайжон ҳаво йўллари” АЖга тегишли «Embraer 190-100 IGW» йўловчи самолёти J2-8243 рейси билан Бокудан Россия Федерациясининг Грозний шаҳрига учаётган вақтида Қозоғистоннинг Ақтау аэропорти яқинида ҳалокатга учради. Ҳодиса оқибатида экипажнинг икки аъзоси, катта стюардесса ва 35 йўловчи ҳалок бўлган.
Қозоғистон Транспорт вазирлиги томонидан эълон қилинган дастлабки ҳисобот бир қанча тафсилотларни тасдиқлайди. Самолёт тўлиқ парвозга яроқли эди, FDR маълумотлар тизимлари тўғри ишлади; Иккала двигатель ҳам техник носозликларсиз ишлади; Самолёт Россия ҳаво ҳудудида, жумладан Грозний аэропортида GPS сигналларини йўқотди; Ноқулай об-ҳаво шароити туфайли самолёт иккинчи қўнишни амалга ошира олмади, капитан Бокуга қайтишга қарор қилди. Бу вақтда CVRда иккита бегона товуш қайд этилган; Бу товушлардан кейин гидравлик тизимлар бирин-кетин ишдан чиқди; Самолётнинг дум қисми ва чап қанотида, шунингдек стабилизаторларда ташқи шикастланиш аниқланган; Бу зарарларга ташқи жисмлар сабаб бўлган, бироқ самолёт қуш томонидан урилгани ҳақида ҳеч қандай далил йўқ.
Кейинчалик шикастланган жойлардан самолётга тегишли бўлмаган нарсалар топилиб, уларнинг фотосуратлари чоп этилди ва қўшимча экспертиза ўтказиш режалаштирилган. Соат 05:13:32 да асосий бошқарув тизимлари ишламай қолган, 05:21:42 да диспетчер «Ковер» операцияси ҳақида хабар берган. Кислород баллони портлаши ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
Халқаро фуқаро авиацияси ташкилотининг Чикаго конвенциясига кўра, дастлабки ҳисоботдан сўнг воқеа содир бўлган кундан бошлаб бир йил ичида офат сабаблари бўйича тўлиқ ҳисобот тайёр бўлиши керак.
UzA: Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги адабий ҳамкорликнинг янги босқичи бошланди
Кейинги йилларда Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси томонидан маданий-маърифий, адабий ҳамкорликни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Яқинда ташкилотга Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва мухтор элчиси Бейбут Атамқулов ташриф буюрди, деб хабар берди UzA агентлиги.
Учрашувда элчихонанинг маданият бўйича маслаҳатчиси Сержан Сарсенбаев, Протокол хизмати ходими Алмас Аубакиров, Қозоғистоннинг «Қазақстан» ва «Хабар 24» телеканаллари журналистлари ҳам иштирок этди.
Йиғилишда Ёзувчилар уюшмаси раиси Сирожиддин Сайид, раис ўринбосари Ғайрат Мажид, халқаро алоқалар ва бадиий таржима бўлими етакчи мутахассиси Гулободон Тўраева, шунингдек, уюшма ҳузуридаги Қозоқ адабиёти кенгаши раиси Турсинали Аҳмедовлар иштирок этди.
Суҳбат чоғида элчи туркий тиллар адабиётининг 100 жилдлик тўплами нашр этилгани учун миннатдорлик билдириб, улар орасида қозоқ асарлари ҳам муносиб ўрин тутишини таъкидлади. Шунингдек, у буюк қозоқ шоири Абай таваллуд кунини нишонлашда Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг фаол иштироки учун миннатдорлик билдирди.
Ўз навбатида Сирожиддин Сайид Қозоғистоннинг «Таңшолпан» журналига 2023 йилни “Ўзбек адабиёти йили” деб эълон қилгани ва шу вақт ичида 30 дан ортиқ ўзбек шоир ва ёзувчиларининг асарларини таржима ва нашр этгани учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, айни пайтда 52 нафар ўзбек муаллифининг китобларини, жумладан, болалар адабиётини қозоқ тилида нашр этиш бўйича ишлар олиб борилаётганини маълум қилди.
Учрашув сўнгида элчига Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг 15 та нашри ва “Ўзбек шеърияти антологияси” китобининг учинчи жилди совға қилинди.