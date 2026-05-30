Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Биринчи АЭС қурилиши, СИ-фильмлар учун ажратилган маблағлар ва дори-дармонлар импорти
ASTANА. Каzinform – Бу ҳафта жаҳон нашрлари Қозоғистон ҳақида кўплаб янгиликларни чоп этди. Россия президенти Владимир Путиннинг давлат ташрифи давомида имзоланган ҳужжатлар, Хитой автомобилларининг кўпайиши ва Токио губернатори Юрико Койкэнинг Астананинг ривожланиш йўналиши ҳақидаги фикри муҳокама қилинди. Сунъий интеллект ёрдамида суратга олинадиган фильмлар учун маблағ ажратиш ва дори-дармонлар импорти ҳақида хабарлар мавжуд. Батафсил маълумотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Reuters: АЭС қурилиши бўйича келишув имзоланди
Россия президенти Владимир Путин Қозоғистонга давлат ташрифи билан келди. Ташриф доирасида Қозоғистон ва Россия пайшанба куни 16,5 миллиард долларлик биринчи АЭС қурилиши бўйича келишувни имзоладилар. Маблағнинг бир қисми Москва томонидан тақдим этилган йирик экспорт кредити ҳисобидан қопланади. Ахборот Reuters томонидан тарқатилди.
Қозоғистон йигирма йилдан бери атом энергиясидан фойдаланиш имкониятларини муҳокама қилиб келмоқда. 2024 йилда АЭС қурилишини қўллаб-қувватлаш учун референдум ўтказилди ва Балқаш кўли бўйидаги Улкен қишлоғи унинг жойи сифатида танланди.
— Бугун “Балқаш” атом электр станциясини қуриш бўйича имзоланган шартномалар катта стратегик аҳамиятга эга, — деди Президент Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шундан сўнг у музокаралар учун Астанага келган Россия Президенти Владимир Путинга кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдирди.
— Электр станциясининг ишга туширилиши Қозоғистон иқтисодиётини энергия билан таъминлашга катта ҳисса қўшади, — деди Владимир Путин.
Қозоғистон Атом энергияси агентлиги маълумотларига кўра, станция қурилишида етакчи ролни Россия давлат атом корпорацияси “Росатом” ўйнайди. Келишувга кўра, “Балқаш” атом электр станциясида иккита ВВЭР-1200 III+ реактори ўрнатилади. Қурилиш 2027 йилда бошланиши, биринчи реактор эса 2034 йил бошида фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.
Euronews: Токио губернатори тажриба алмашишга чақирди
Астанага махсус ташриф билан келган Токио губернатори Юрико Коикэ Euronews телеканалига интервью берди. Суҳбат давомида у шаҳарни ривожлантириш, жумладан, водород энергияси, сунъий интеллектни ривожлантириш ва хавфсизлик бўйича ўз фикрларини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Астанада "яшил" водородни ривожлантириш зарур. Бунинг учун у қувурлар ва омборхоналар каби инфратузилмага катта миқдорда инвестициялар жалб қилишни таклиф қилди.
Юрико Коикэ етакчи сунъий интеллект маркази AlemAIни юқори баҳолади ва дунё пойтахтлари энг яхши тажрибаларни баҳам кўриши кераклигини айтди.
Губернаторнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Япония ўртасида 2025 йил декабрь ойида имзоланган рақамли ривожланиш ва шаҳар барқарорлиги бўйича меморандум ҳамкорликни янада ривожлантиришга ёрдам беради.
ТАСС: СИ-фильмлар кинофестивалининг мукофот жамғармаси 1 миллион долларга етди
28 сентябрдан 1 октабргача бўлиб ўтадиган Astana AI Film Festival фестивалининг мукофот жамғармаси 1 миллион долларни ташкил этади. Бу ҳақда ТАСС ахборот агентлиги фестивалнинг расмий веб-сайтига таяниб хабар берди.
Бу — жаҳон СИ-фильмлар фестиваллари орасида энг катта соврин жамғармаси. Илгари бундай миқдор фақат Дубайдаги One Billion Forum форуми доирасида берилган ва ҳатто ўшанда ҳам фақат битта ғолиб бутун совринни қўлга киритган. Қозоғистонда мукофот бир нечта муаллифларга берилади.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, лойиҳада иштирок этиш учун 10 дақиқагача бўлган қисқа сунъий интеллект фильмини суратга олиши ва уни aaiff.ai фестивал платформасига лойиҳа тавсифи билан бирга юклаш керак.
Caspianpost: Қозоғистон дори-дармонларни импорт қилишда кенг кўламли ислоҳотларни амалга оширишни режалаштирмоқда
Қозоғистон АҚШ ва Европада ишлаб чиқарилган дори-дармонларни тасдиқлаш ва импорт қилиш жараёнини тезлаштиришга тайёр. Янги қоидаларга кўра, АҚШ Озиқ-овқат ва фармацевтика бошқармаси (FDA) ва Европа дори-дармон агентлиги (EMA) каби халқаро ташкилотлар томонидан тасдиқланган дори-дармонларга Қозоғистон бозорига атиги 15 кун ичида киришга рухсат берилади. Бу ҳақда Caspianpost хабар берди.
Мажилис депутати Асхат Аймағамбетовнинг сўзларига кўра, ташаббус хавфсизлик стандартларини сақлаб қолиш билан бирга кераксиз бюрократияни бартараф этишга қаратилган. Ислоҳот халқаро миқёсда синовдан ўтган ва сертификатланган дори воситаларининг самарали ва амалий тизимини яратишга ёрдам беради.
The Times of Central Asia: Хитой электромобиллари сони беш баравар ошди
Жорий йилнинг январь-апрель ойлари давомида расмий дилерлар янги энергия воситалари (NEV) сегментида 2122 та Хитой енгил автомобилини сотдилар. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан беш баравар кўп. The Times of Central Asia Қозоғистон автомобиллар иттифоқи маълумотларини тарқатди.
Энг катта савдо гибрид моделлар ва кенгайтирилган диапазонга эга автомобилларга тегишли: 1499 та автомобиль сотилди. 623 та тўлиқ электромобиль ўз эгаларини топди.