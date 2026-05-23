Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Атом саноатини ривожлантириш, пилотсиз юк ташиш ва янги савдо платформаси
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта глобал онлайн нашрлар Қозоғистон ҳақидаги янгиликларни кенг ёритди. Хитой билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ғалла савдо платформасининг яратилиши, ядро саноатида маҳаллий технологиялар улушини ошириш лойиҳалари кенг таҳлил қилинди. Тоғ-кон саноатининг келажакдаги истиқболлари ва ҳайдовчисиз юк машиналарини ривожлантириш ҳам муҳокама қилинди. Батафсил маълумотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Xinhua: Қозоғистон маҳаллий атом саноатини ривожлантиришни режалаштирмоқда
Келгуси йилларда Қозоғистон камида учта атом электр станциясини қуради. Ушбу йўналишда 2030 йилга бориб мамлакат атом саноатида маҳаллий компонентлар улушини 30 фоизга етказиш режалаштирилган.
Xinhua маълумотларига кўра, маҳаллий ишлаб чиқаришга йўналтирилган маблағлар миқдори 4-4,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Ушбу режа маҳаллий корхоналарнинг атом энергетикасининг стратегик муҳим инфратузилмасидаги иштирокини ошириш ва Қозоғистоннинг саноат ва технологик тайёргарлигини мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Ҳисоб-китобларга кўра, Қозоғистон ҳозирда соҳадаги талабнинг атиги 22 фоизини таъминлайди.
ТАСС: Қозоғистон ва Россия пилотсиз юк ташишни йўлга қўйиши мумкин
Ушбу прогнозни транспорт вазири Нурлан Сауранбаев маълум қилди. ТАСС агентлигининг расмий саволига жавобан у лойиҳанинг иқтисодий самарадорлигини юқори баҳолади.
— Бу йил биз юк ташишни [ҳайдовчисиз транспортни] биргаликда амалга оширмоқчимиз. Ҳамкорлар аллақачон мавжуд. Ўйлайманки, сиз тез орада бу ҳақда янгиликларни эшитасиз, — деди Нурлан Сауранбаев.
Вазирнинг сўзларига кўра, бу ҳозирча синов босқичи бўлади.
— Бизнинг фикримизча, лойиҳа тезда бозорга киради. Маълумки, ҳайдовчининг иш ҳақи жамғармаси харажатларнинг катта қисмини ташкил қилади — бу биринчи навбатда. Иккинчидан, масалан, Қоргасдан Ақтўбега, кейин эса Россияга кетаётган юк машинаси ҳайдовчиси ҳар саккиз соатда тўхтаб, дам олиши керак. Ҳайдовчисиз транспорт воситаси эса фақат ёқилғи қуйиш учун тўхтайди ва узлуксиз ҳаракатланишда давом этади. Натижада, бундай транспорт воситасининг самарадорлиги уч бараваргача ошади, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, ҳайдовчисиз юк ташиш бозор ўсиши учун йўл очиши мумкин. Бундан ташқари, вазир Yandex ва inDrive билан пилотсиз таксилар бўйича келишувлар мавжудлигини эслатди.
Eurasianet: Сув танқислиги кончиликка тўсқинлик қиладими?
Қозоғистоннинг кончилик саноати тез ривожланаётган бўлса-да, сув танқислиги ва иқлим ўзгариши муаммони янада мураккаблаштириши мумкин. Ушбу мавзу бўйича кенг мақола чоп этган Eurasianet нашрининг маълумотларига кўра, келгуси йилларда давлат ишлаб чиқариш орқали сув истеъмоли ҳажмини камайтиради.
— Марказий Осиёда сув танқислиги кўпинча фақат қишлоқ хўжалиги учун муаммо сифатида қаралади... Бу мавзу кончилик компаниялари учун эса хавфлар рўйхатида камдан-кам учрайди, — деди эксперт Влад Паддак Астана шаҳрида бўлиб ўтган «MINEX Kazakhstan» форумида.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, сув танқислиги бўлган ҳудудларда сув истеъмоли мис ёки темир конларининг умумий истеъмолининг 10-20 фоизини ташкил қилади.
— Қозоғистоннинг кончилик секторида қанча сув ишлатилишини аниқ аниқлаш қийин. Бунинг сабаби, расмий статистика бутун саноат учун умумий маънода тақдим этилади, — дейди Назарбоев университети тадқиқотчиси Зауреш Атаханова.
Олим ва унинг ҳамкасблари нисбатан янги мис конининг сув сарфини ўрганишди. Натижада, корхоналар ишлатилган сувнинг 84 фоизини қайта ишлаши аниқланди. Шунга қарамай, у ердаги сув истеъмоли ҳажми саноатдаги умумий сув истеъмолининг 1,5 фоизига тенг ва ҳар йили тахминан 10 фоизга ўсиб бормоқда.
Мутахассис Пол Климчакнинг сўзларига кўра, конларда сув истеъмолини камайтиришнинг самарали усули чиқиндиларни бошқариш тизимини такомиллаштиришдир. Кон саноатида бу чиқиндилар «tailings» деб аталади.
Шуни таъкидлаш керакки, янги Сув кодекси кончилик компаниялари томонидан сув истеъмоли ҳажмини камайтиришга мўлжалланган. Кодекс келгуси йилдан бошлаб беш йил давомида босқичма-босқич жорий этилади. Ҳужжат саноат корхоналарини сувни тежайдиган технологияларни жорий этишга мажбур қилади ва қоидабузарликлар учун жарималарни кучайтиради.
Anadolu: Қозоғистон ва Хитой қўшма ғалла савдо платформасини ташкил этди
Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Ермек Кенжеханули Хитой Халқ Республикаси Озиқ-овқат ва стратегик захиралар давлат бошқармаси (NAFRA) раҳбари Лю Хуаньсинь билан учрашди. Учрашувда Қозоғистон-Хитой қўшма ғалла савдо платформасини ташкил этиш тўғрисида келишув имзоланди.
Лойиҳа Хитой ва Марказий Осиё мамлакатларининг "Бир макон, бир йўл" ташаббуси доирасидаги Ҳаракатлар режасига мувофиқ амалга оширилмоқда. Савдо платформаси Хитой томонининг мавжуд Миллий онлайн ғалла савдо платформаси асосида яратилади ва икки мамлакат бизнес вакилларига савдо ва тўғридан-тўғри музокаралар орқали битимлар тузиш имконини беради.
Асосий маҳсулот соя ва бошқа мойли уруғлар ҳамда мойли экинлар бўлиши режалаштирилган.