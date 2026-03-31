Қозоғистон жаҳон иқтисодиётидаги мавқеини мустаҳкамлади - халқаро эксперт
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон жаҳон иқтисодиётидаги ўз обрўсини сезиларли даражада мустаҳкамламоқда. Халқаро экспертларнинг фикрига кўра, мамлакат харид қобилияти паритетига асосланган ЯИМ бўйича 36-ўринни эгаллади. Бу кўрсаткич мамлакатдаги макроиқтисодий динамика ва сўнгги йилларда содир бўлган тизимли ўзгаришларнинг яққол аксидир.
Халқаро муносабатлар ва стратегик коммуникациялар соҳасидаги мутахассис, Евросиё геосиёсатшуноси ва Даффодил халқаро университети (Дакка, Бангладеш) профессори Грег Саймонс бу жараёнга ижобий баҳо берди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистоннинг мустақилликнинг қисқа даврида эришган ютуқлари мамлакатнинг сезиларли тараққиётидан далолат беради. Шу билан бирга, эксперт келгуси ривожланиш даврида ушбу даражани сақлаб қолиш учун мувозанатли ва тизимли иқтисодий сиёсат юритиш муҳимлигини таъкидлади.
– Бундай натижани сақлаб қолиш оқилона бошқарув ва мамлакатнинг халқаро иқтисодий жараёнлардаги ролини мустақил равишда белгилаш қобилияти билан бевосита боғлиқ, – деди Грег Саймонс.
Эксперт Қозоғистоннинг дунёдаги энг яхши 40 та иқтисодиёт қаторига киришини ички ислоҳотлар ва глобал омилларнинг оқилона уйғунлиги сифатида кўради. Бу ҳолатда давлат иқтисодий сиёсати доирасида қабул қилинган қарорлар ва ташқи вазиятга мослашиш қобилияти ҳал қилувчи рол ўйнади.
Грег Саймонс шунингдек, Марказий Осиёнинг геоиқтисодий аҳамияти ортиб бораётганини таъкидлади.
Унинг фикрича, Қозоғистон ўзининг табиий ресурс салоҳияти ва қулай географик жойлашуви туфайли нафақат минтақада, балки халқаро майдонда ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашга қодир.
– Қозоғистон минтақа мамлакатлари билан ўзаро манфаат ва шериклик асосида ҳамкорликни ривожлантирсагина минтақада диққат марказига айланиши мумкин, – дея хулоса қилди эксперт.
Мамлакат ичидаги ўзгаришларга тўхталиб, Грег Саймонс сўнгги етти йил ичида Қозоғистон нафақат иқтисодий, балки институционал, сиёсий ва ижтимоий ислоҳотларга асосланган кенг қамровли ривожланиш жараёнини бошидан кечираётганини таъкидлади. Унинг фикрича, бундай мувозанатли сиёсат мамлакатда барқарорлик ва башорат қилишни оширишга ёрдам беради.
Эксперт шунингдек, жаҳон ялпи ички маҳсулотининг қарийб ярмини ташкил этувчи Осиё минтақасининг аҳамиятига эътибор қаратди. Шу муносабат билан, Қозоғистоннинг географик жойлашуви савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, инвестицияларни жалб қилиш ва транзит салоҳиятини ошириш учун янги имкониятлар яратади.
Истиқболли йўналишлардан бири сифатида у фуқароларнинг иқтисодий жараёнларга, жумладан, тадбиркорлик ва инвестиция фаолиятини ривожлантиришга фаол жалб қилинишини таъкидлади. Ташқи бозорда эса халқаро уюшмалар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва иқтисодий алоқаларни диверсификация қилиш долзарблигича қолади.
Мутахассиснинг фикрича, ички барқарорлик ва мослашувчан ташқи иқтисодий сиёсатнинг уйғунлиги Қозоғистонга ўзгарувчан глобал иқтисодиёт шароитида қатъий қадам ташлаш имконини беради.
