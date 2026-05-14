Қозоғистон жаҳон гастрономик рейтинглари харитасига кирди
ASTANА. Кazinform — Алмати шаҳри Gault& Millau гастрономик қўлланмасини ишлаб чиқиш бўйича расмий шартнома имзолади ва Астана шаҳри ҳамкорлик меморандумини имзолади. Лойиҳа «Kazakh Tourism» МК» АЖ томонидан бошланган ва уч йиллик музокаралар натижасидир.
— Gault& Millau Michelin ва World’s 50 Best Restaurants бир қаторда дунёдаги энг нуфузли гастрономик рейтингнинг учлигига киради. Бугунги кунда қўлланма дунёнинг 21 мамлакатида тақдим этилади ва 16 000 дан ортиқ ресторанларни ўз ичига олади, — деб хабар берди «Kazakh Tourism» МК» АЖ матбуот хизмати.
Gault& Millau мустақил халқаро инспекторлари Қозоғистондаги ресторан ва меҳмонхоналарни аноним баҳолашни ўтказадилар. Энг яхши муассасалар бирдан бешгача бўлган «toques» — ошпаз қалпоқлари шкаласи бўйича рейтинг олади. Текширув натижасида инглиз тилида босма қўлланма нашр этилади, рақамли платформа ишга туширилади ва энг яхши ошпазлар, қандолатчилар ва меҳмондўстлик саноати вакилларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтади.
