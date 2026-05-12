Қозоғистон ёзда бир нечта йирик халқаро спорт мусобақаларига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform – ҚР Туризм ва спорт вазирлиги ёз ойларида Қозоғистонда бўлиб ўтадиган халқаро спорт мусобақаларига тайёргарлик масалаларини муҳокама қилди.
Ишчи кенгаш Астана, Туркистон, Чимкент ва Ақтау шаҳарларида бўлиб ўтадиган халқаро турнирларга тайёргарлик жараёнини кўриб чиқди.
Йиғилишда спортчилар ва томошабинлар хавфсизлигини таъминлаш, спорт инфратузилмаси, логистика, тиббий ёрдам, хорижий делегацияларни жойлаштириш ва марказий ва маҳаллий ижро этувчи органлар ўртасидаги ўзаро алоқаларга алоҳида эътибор қаратилди.
Иштирокчилар пойтахтда бўлиб ўтадиган бочча бўйича Жаҳон кубогига тайёргарлик масаласини муҳокама қилди. Ушбу мусобақада дунёнинг 25 мамлакатидан спортчилар иштирок этади.
Шунингдек, кенгашда 16 та давлатдан тахминан 350 нафар спортчи иштирок этадиган байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионати, 1600 га яқин спортчи беллашадиган таэквондо (WT) бўйича халқаро турнирлар, 15 та давлатдан 250 га яқин спортчи жамланадиган енгил атлетика бўйича XXXV Ғусман Қосанов мемориали, 50 та давлатдан 500 га яқин спортчи иштирок этадиган кураш бўйича жаҳон чемпионати ҳамда 700 нафар спортчи қатнашадиган WKF каратэ бўйича Марказий Осиё чемпионатига тайёргарлик масалалари кўриб чиқилди.
ҚР Туризм ва спорт вазири ўринбосари Серик Жарасбаев халқаро мусобақаларни юқори савияда ўтказиш муҳимлигини таъкидлади.
"Бундай йирик спорт тадбирлари Қозоғистоннинг халқаро спорт майдонидаги обрўсини мустаҳкамлашга, спорт инфратузилмасини ривожлантиришга ва оммавий спортни оммалаштиришга ҳисса қўшади", - деди у.
Йиғилиш якунида масъул давлат органлари, федерациялар ва мусобақа ташкилотчиларига халқаро турнирларга юқори сифатли ва ўз вақтида тайёргарлик кўриш бўйича аниқ кўрсатмалар берилди.