Қозоғистон йилига 10 минг тонна озиқ-овқат желатини заводини қуради
ASTANA. Kazinform – Чорвачилик маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш соҳасида инвестиция лойиҳасини амалга ошириш масалалари ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Ермек Кенжеханулининг «KAZGELATIN» вакиллари билан учрашувида муҳокама этилди. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Лойиҳа Алмати вилоятида истеъмол қилинадиган желатин ишлаб чиқариш ва чорвачиликнинг қўшимча маҳсулотлари - тери, суяк ва бошқа ўз ичига коллаген олган хом ашёларни чуқур қайта ишлаш заводини қуришни ўз ичига олади.
Корхонанинг лойиҳавий қуввати йилига тахминан 10 минг тонна истеъмол қилинадиган желатинни ташкил этади. Асосий маҳсулотдан ташқари, коллаген компонентлари, озуқа оқсиллари ва техник мойларни ишлаб чиқариш режалаштирилган. Умумий инвестиция ҳажми 58 миллиард тенгега баҳоланмоқда.
Ҳозирда ички бозорда истеъмол қилинадиган желатинга бўлган талаб импорт ҳисобидан тўлиқ қондирилади, мамлакатда эса етарли хомашё базаси мавжуд. Қозоғистонда чорвачиликнинг катта ҳажми шакллантирилган бўлиб, уларни самарали қайта ишлаш юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш имконини беради. Маҳаллий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш импортга қарамликни камайтиришга, қишлоқ хўжалиги хом ашёсини қайта ишлаш даражасини оширишга ва озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашга ёрдам беради.
Ермек Кенжеханули лойиҳа агросаноат мажмуасини ривожлантиришнинг стратегик устувор йўналишларига мос келишини ва ҳалол маҳсулотларни ўз ичига олган экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни шакллантиришга қаратилганлигини таъкидлади. Шунингдек, у вазирлик мавжуд давлат томонидан қўллаб-қувватлаш воситалари доирасида ҳар томонлама ёрдам кўрсатишини таъкидлади.
Шунингдек, ҳудудларда қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг териси ва суякларини қабул қилиш бўйича ташкилотлар тармоғини яратиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.