Қозоғистон яна бир бор Туркияда ўтказилган камондан отиш бўйича Жаҳон кубогида кучли ўнликка кирди
ASTANA. Kazinform — Туркиянинг Анталия шаҳрида камондан отиш бўйича Жаҳон кубогининг учинчи босқичи давом этмоқда. Қозоғистон терма жамоаси вакиллари яна бир бор халқаро турнирда кучли ўнликка кирди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Виктория Лян ва Ақбарали Қарабаев Жаҳон кубогининг аралаш жамоавий мусобақасида аралаш камондан отиш бўйича чорак финалга чиқидилар. Ушбу босқичда қозоғистонлик камончилар Мексика жамоаси билан тўқнаш келдилар. Баҳсларда рақиблар 158:155 ҳисобида ғалаба қозондилар.
Финал протоколида Лян ва Қарабаев олтинчи ўринни эгалладилар.
Эслатиб ўтамиз, чорак финалга чиқиш йўлида қозоғистонлик спортчилар Малайзия ва Германия жамоаларини мағлуб этди.
Аввалроқ, аёллар жамоавий мусобақасида Виктория Лян, Диана Юнусова ва Адел Жексенбинова еттинчи ўринни эгаллаган. Эркаклар дастурида эса Ақбарали Қарабаев, Муса Дилмуҳамет ва Андрей Тютюн ўнинчи натижани кўрсатди.