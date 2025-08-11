OZ
    Қозоғистон валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 540,09 тенге, сотиш — 542,23 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 628,17 тенге, сотиш — 632,58 тенге;

    — рубль 6,63 — 6,75 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:

    — доллар 537,75 тенгедан сотиб олинади, 544,59 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 623,59 тенге, сотиш — 633,59 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,68 тенге, сотиш — 6,79 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 539,25 тенгедан сотиб олинади, 542,25 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 624,82 тенге, сотиш — 630,55 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,67 тенге, сотиш — 6,73 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 539,49 тенге, 1 евро – 627,7 тенге, 1 рубль – 6,75 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,25 тенгега ошиб, 539,49 тенгени ташкил этган.

