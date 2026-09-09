Қозоғистон ва Жаҳон божхона ташкилоти божхона соҳасидаги ўзаро ҳамкорликнинг янги моделини яратади
ASTANA. Kazinform — Олжас Бектенов ва Жаҳон божхона ташкилоти Бош котиби Иэн Сондерс ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
ҚР Бош вазири Олжас Бектенов ва Жаҳон божхона ташкилоти (ЖБТ) Бош котиби Иэн Сондерс Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва ЖБТ раҳбари ўртасидаги музокаралар давомида эришилган келишувларни инобатга олган ҳолда, кейинги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилдилар.
Томонлар божхона маъмурчилиги, рақамлаштириш ҳамда транспорт-логистика йўлакларини ривожлантириш соҳаларидаги ўзаро ҳамкорликни янада чуқурлаштириш истиқболлари юзасидан фикр алмашдилар.
Олжас Бектенов қитъалараро савдонинг барқарорлигини таъминлаш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири эканини таъкидлади.
Жаҳон божхона ташкилотининг 2025-2028 йилларга мўлжалланган «Ўзаро боғланган дунё учун маълумотларга асосланган божхона» стратегик режасининг устувор йўналишлари Қозоғистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар вазифаларига мос келади. Шу муносабат билан Қозоғистоннинг транзит салоҳияти ва ЖБТ фаолиятини мувофиқлаштириш минтақада ортиқча тўсиқларсиз ва ишончли назоратни таъминлайдиган божхона соҳасидаги ўзаро ҳамкорликнинг замонавий моделини шакллантириш имконини беради.
ЖБТ Бош котиби икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш ва божхона иши амалиёти даражасини ошириш муҳимлигини таъкидлади. Иэн Сондерс Қозоғистон божхона маъмурчилиги соҳасида илғор стандартларни жорий этишда фаол иштирок этаётганини, шунингдек, Транскаспий халқаро транспорт йўналишини (ТХТЙ) ривожлантиришда Қозоғистоннинг боғловчи бўғин сифатидаги ролини қайд этди.
Жорий йилнинг дастлабки етти ойида ТХТЙ орқали қарийб 350 минг тонна товар ташилди. Юк оқими ҳажми қарийб 24 мингта транспорт воситасини ташкил этди. Шу даврда транзит товарларининг умумий ҳажми 14,6 млн тоннага етди.
“Қозоғистон Президенти томонидан эълон қилинган Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили доирасида божхона маъмурчилигига замонавий ечимлар жорий этилмоқда. Ягона KEDEN тизими декларациялаш, транзит, назорат ва тегишли давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлик жараёнларини бирлаштиради. Smart Cargo платформаси транспорт ва давлат хизматларини, электрон рухсатномалар ҳамда юкларни кузатиш воситаларини бирлаштиради. Ахборот тизимларининг интеграциялашуви бизнес томонидан тақдим этиладиган маълумотларнинг такрорланишининг олдини олиб, улардан таъминот занжирининг барча босқичларида давлат органлари томонидан ягона тарзда фойдаланилишини таъминлайди”, — дейилади хабарда.
Учрашув якунида томонлар божхона соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришдан манфаатдор эканликларини билдирдилар.